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تعازي ووفيات
نبيل أنيس صالح
Lebanon 24
15-11-2022
|
22:39
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زوجة الفقيد ندى قانصو صالح
بناته ندى زوجة بيار عنيد وعائلتها
مايا زوجة بول عبجي وعائلتها
نور صالح
شقيقاه عائلة المرحوم سمير صالح
عائلة المرحوم نهاد صالح
وعموم عائلات صالح، عنيد، عبجي، قانصو، خياط وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
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نبيل أنيس صالح
محامي ومحكم دولي
المنتقل الى رحمته تعالى في لندن السبت ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٢.
يقام جناز لراحة نفسه الساعة السابعة مساء الجمعة ١٨ منه في الكنيسة اللبنانية المارونية الكاثوليكية في لندن.
سوف يحدد موعد لاحق لتقبل التعازي في بيروت.
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