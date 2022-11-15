نبيل أنيس صالح

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زوجة الفقيد ندى قانصو صالحبناته ندى زوجة بيار عنيد وعائلتهامايا زوجة بول عبجي وعائلتهانور صالحشقيقاه عائلة المرحوم سمير صالحعائلة المرحوم نهاد صالحوعموم عائلات صالح، عنيد، عبجي، قانصو، خياط وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومنبيل أنيس صالحمحامي ومحكم دوليالمنتقل الى رحمته تعالى في لندن السبت ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٢.يقام جناز لراحة نفسه الساعة السابعة مساء الجمعة ١٨ منه في الكنيسة اللبنانية المارونية الكاثوليكية في لندن.سوف يحدد موعد لاحق لتقبل التعازي في بيروت.