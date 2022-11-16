أميرة محمد خالد بدير

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انتقلت إلى رحمته تعالىالحاجةأميرة محمد خالد بديرزوجة المحامي عبد الرزاق ممتازأولادها المهندس عمر زوجته نورا شلبيالمحامية هدى زوجة المهندس عامر براج والاستاذة بسمة زوجة المهندس وسيم رباح.يُصلى على جثمانها الطاهر ظهر اليوم الخميس الواقع في ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ هـ الموافق في ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٢ في جامع الخاشقجي وتوارى في جبانة الشهداء.تقبل التعازي بعد الدفن وفي الثاني والثالث (الجمعة والسبت ١٨ و١٩ منه) في فندق الراديسون بلو سنتر، ديون، من الثالثة عصراً حتى السابعة مساءً.سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.