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تعازي ووفيات

أميرة محمد خالد بدير

Lebanon 24
16-11-2022 | 22:24
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انتقلت إلى رحمته تعالى

الحاجة

أميرة محمد خالد بدير

زوجة المحامي عبد الرزاق ممتاز

أولادها المهندس عمر زوجته نورا شلبي

المحامية هدى زوجة المهندس عامر براج والاستاذة بسمة زوجة المهندس وسيم رباح.
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يُصلى على جثمانها الطاهر ظهر اليوم الخميس الواقع في ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ هـ الموافق في ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٢ في جامع الخاشقجي وتوارى في جبانة الشهداء.

تقبل التعازي بعد الدفن وفي الثاني والثالث (الجمعة والسبت ١٨ و١٩ منه) في فندق الراديسون بلو سنتر، ديون، من الثالثة عصراً حتى السابعة مساءً.

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.
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