لوريس خليل الخال

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رقدت على رجاء القيامةلوريس خليل الخالأرملة ادوار قزحيا فاكيهأشقاؤها جان (حنا) الخال وأولادهوسام الخال وعائلته (في المهجر)هبة الخال (في المهجر)المرحوم جوزف (يوسف) الخالشقيقتها المرحومة ماري الخالاولاد المرحومة تريز أرملة المرحوم ابراهيم اوسابيوسماتيلدا زوجة سليم عيد وابنتهما ماريا عيد (في المهجر)بيار زوجته كاتيا حداد واولادهما ليا وكريستين وصوفيميّ زوجة موريس حواط واولادهماسامر وعائلته (في المهجر) وجاد (في المهجر)ريتا أوسابيوسأولاد سلفها المرحوم انطوان، زوجته المرحومة مرتا بولس وعائلاتهمايلي (في المهجر)المرحومة ماريعائلة المرحوم ميشالسميروردة طوق أرملة سلفها المرحوم وديع وابنتاهامايا وعائلتها (في المهجر)ريتا وعائلتها (في المهجر)وعائلات فاكيه، الخال، عساف، اوسابيوس، مهنا، Dumontier، حواط، Iwaniuk، عيد، بولس، صادر، بدران، زماطة، طوق وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعونها.يُحتفل بالصلاة لراحة نفسها الثالثة بعد ظهر غد الجمعة 18 تشرين الثاني 2022 في كنيسة مار يوسف - الحكمة، الاشرفية.تقبل التعازي قبل الدفن من الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الثالثة بعد الظهر في صالون كنيسة مار يوسف - الحكمة، الاشرفية، والسبت 19 منه من الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السادسة مساء في صالون كنيسة مار يوسف - الحكمة، الاشرفية، والأحد 20 منه من الثانية بعد الظهر لغاية السادسة مساء في صالون رعية السيدة في بيت حباق، جبيل.