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تعازي ووفيات

لوريس خليل الخال

Lebanon 24
16-11-2022 | 22:25
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رقدت على رجاء القيامة

لوريس خليل الخال

أرملة ادوار قزحيا فاكيه

أشقاؤها جان (حنا) الخال وأولاده

وسام الخال وعائلته (في المهجر)

هبة الخال (في المهجر)

المرحوم جوزف (يوسف) الخال

شقيقتها المرحومة ماري الخال
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اولاد المرحومة تريز أرملة المرحوم ابراهيم اوسابيوس

ماتيلدا زوجة سليم عيد وابنتهما ماريا عيد (في المهجر)

بيار زوجته كاتيا حداد واولادهما ليا وكريستين وصوفي

ميّ زوجة موريس حواط واولادهما

سامر وعائلته (في المهجر) وجاد (في المهجر)

ريتا أوسابيوس

أولاد سلفها المرحوم انطوان، زوجته المرحومة مرتا بولس وعائلاتهم

ايلي (في المهجر)

المرحومة ماري

عائلة المرحوم ميشال

سمير

وردة طوق أرملة سلفها المرحوم وديع وابنتاها

مايا وعائلتها (في المهجر)

ريتا وعائلتها (في المهجر)

وعائلات فاكيه، الخال، عساف، اوسابيوس، مهنا، Dumontier، حواط، Iwaniuk، عيد، بولس، صادر، بدران، زماطة، طوق وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعونها.

يُحتفل بالصلاة لراحة نفسها الثالثة بعد ظهر غد الجمعة 18 تشرين الثاني 2022 في كنيسة مار يوسف - الحكمة، الاشرفية.

تقبل التعازي قبل الدفن من الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الثالثة بعد الظهر في صالون كنيسة مار يوسف - الحكمة، الاشرفية، والسبت 19 منه من الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السادسة مساء في صالون كنيسة مار يوسف - الحكمة، الاشرفية، والأحد 20 منه من الثانية بعد الظهر لغاية السادسة مساء في صالون رعية السيدة في بيت حباق، جبيل.
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