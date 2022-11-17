ماري - تريز نجيب المعوشي

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أولاد الفقيدة الدكتور فيليب رزق زوجته الدكتور كارين زخيا وعائلتهمامريام رزق زوجة كريم سيوفي وعائلتهماالدكتور حبيب رزق زوجته الدكتور سيلين ورد وعائلتهماالمهندس جواد رزق زوجته تانيا غاويشقيقها جوزيف زوجته تينا عازار وعائلتهماشقيقتاها ياقوت وعائلتهاايلينا زوجة المهندس فادي خوري وعائلتهماوأنسباؤهم وعموم عائلات جزين والحازمية ينعون المأسوف عليها المرحومةماري - تريز نجيب المعوشيارملة المرحوم جورج فيليب رزقيصل جثمان الفقيدة الساعة الثانية والنصف بعد الاحد 20 تشرين الثاني 2022 الى كنيسة مار يوسف، جزين، حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة بعد الظهر ثم توارى في مدافن العائلة.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة مار يوسف، جزين، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.وغداً السبت 19 منه في صالون كنيسة مارت تقلا، الحازمية، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.والاثنين 21 منه في صالون كنيسة مارت تقلا، الحازمية، من الساعة الثانية بعد الظهر لغاية السادسة مساءً.