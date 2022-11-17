أولاد الفقيدة الدكتور فيليب رزق زوجته الدكتور كارين زخيا وعائلتهما
مريام رزق زوجة كريم سيوفي وعائلتهما
الدكتور حبيب رزق زوجته الدكتور سيلين ورد وعائلتهما
المهندس جواد رزق زوجته تانيا غاوي
شقيقها جوزيف زوجته تينا عازار وعائلتهما
شقيقتاها ياقوت وعائلتها
ايلينا زوجة المهندس فادي خوري وعائلتهما
وأنسباؤهم وعموم عائلات جزين والحازمية ينعون المأسوف عليها المرحومة
ماري - تريز نجيب المعوشي
ارملة المرحوم جورج فيليب رزق
يصل جثمان الفقيدة الساعة الثانية والنصف بعد الاحد 20 تشرين الثاني 2022 الى كنيسة مار يوسف، جزين، حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة بعد الظهر ثم توارى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة مار يوسف، جزين، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.
وغداً السبت 19 منه في صالون كنيسة مارت تقلا، الحازمية، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.
والاثنين 21 منه في صالون كنيسة مارت تقلا، الحازمية، من الساعة الثانية بعد الظهر لغاية السادسة مساءً.