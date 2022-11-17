بسم الله الرحمن الرحيم
إنّا لله وإنّا إليه راجعون
وليد جنبلاط
الحزب التقدمي الاشتراكي
آل حرب وعموم أهالي غريفة
ينعون بمزيد من الحزن والأسى
قائد جيش التحرير الشعبي قوات الشهيد كمال جنبلاط سابقاً
المناضل العميد
رجا حرب
المنتقل إلى رحمته تعالى أمس الخميس 17 تشرين الثاني 2022.
يُصلّى على جثمانه غداً السبت 19 منه الساعة الأولى بعد الظهر في مسقط رأسه غريفه (الشوف).
تقبل التعازي بعد الدفن أيام السبت والأحد والاثنين 19 و20 و21 منه من الساعة الرابعة عصراً حتى السابعة مساءً في دار البلدة، غريفه.
والأربعاء 23 منه في دار الطائفة الدرزية، بيروت، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الخامسة مساءً.
للاتصال والتعزية:
زوجته: مي أبو عساف حرب 70/984311
اولاده: حسام حرب: 03/358877 (مستشار رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط)
زوجته اميلي وهاب حرب: 70/774334
رولا حرب: 03/192554
جاد حرب: 71/173031
اسامة حرب: 71/611452
أشقاؤه: عماد حرب: 00971551400113 زوجته ريما بو شمس الدین
المرحوم أسعد حرب زوجته احلام سعد حرب: 71/793029
شقيقاته: إيمان حرب زوجة دريد حرب: 70/184479
لينا حرب زوجة رفعت التيمائي: 03/809910