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تعازي ووفيات

رجا حرب

Lebanon 24
17-11-2022 | 22:48
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بسم الله الرحمن الرحيم

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

وليد جنبلاط

الحزب التقدمي الاشتراكي

آل حرب وعموم أهالي غريفة

ينعون بمزيد من الحزن والأسى

قائد جيش التحرير الشعبي قوات الشهيد كمال جنبلاط سابقاً
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المناضل العميد

رجا حرب

المنتقل إلى رحمته تعالى أمس الخميس 17 تشرين الثاني 2022.

يُصلّى على جثمانه غداً السبت 19 منه الساعة الأولى بعد الظهر في مسقط رأسه غريفه (الشوف).

تقبل التعازي بعد الدفن أيام السبت والأحد والاثنين 19 و20 و21 منه من الساعة الرابعة عصراً حتى السابعة مساءً في دار البلدة، غريفه.

والأربعاء 23 منه في دار الطائفة الدرزية، بيروت، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الخامسة مساءً.

للاتصال والتعزية:

زوجته: مي أبو عساف حرب 70/984311

اولاده: حسام حرب: 03/358877 (مستشار رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط)

زوجته اميلي وهاب حرب: 70/774334

رولا حرب: 03/192554

جاد حرب: 71/173031

اسامة حرب: 71/611452

أشقاؤه: عماد حرب: 00971551400113 زوجته ريما بو شمس الدین

المرحوم أسعد حرب زوجته احلام سعد حرب: 71/793029

شقيقاته: إيمان حرب زوجة دريد حرب: 70/184479

لينا حرب زوجة رفعت التيمائي: 03/809910

 
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