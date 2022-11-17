Advertisement

بسم الله الرحمن الرحيمإنّا لله وإنّا إليه راجعونوليد جنبلاطالحزب التقدمي الاشتراكيآل حرب وعموم أهالي غريفةينعون بمزيد من الحزن والأسىقائد جيش التحرير الشعبي قوات الشهيد كمال جنبلاط سابقاًالمناضل العميدرجا حربالمنتقل إلى رحمته تعالى أمس الخميس 17 تشرين الثاني 2022.يُصلّى على جثمانه غداً السبت 19 منه الساعة الأولى بعد الظهر في مسقط رأسه غريفه (الشوف).تقبل التعازي بعد الدفن أيام السبت والأحد والاثنين 19 و20 و21 منه من الساعة الرابعة عصراً حتى السابعة مساءً في دار البلدة، غريفه.والأربعاء 23 منه في دار الطائفة الدرزية، بيروت، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الخامسة مساءً.للاتصال والتعزية:زوجته: مي أبو عساف حرب 70/984311اولاده: حسام حرب: 03/358877 (مستشار رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط)زوجته اميلي وهاب حرب: 70/774334رولا حرب: 03/192554جاد حرب: 71/173031اسامة حرب: 71/611452أشقاؤه: عماد حرب: 00971551400113 زوجته ريما بو شمس الدینالمرحوم أسعد حرب زوجته احلام سعد حرب: 71/793029شقيقاته: إيمان حرب زوجة دريد حرب: 70/184479لينا حرب زوجة رفعت التيمائي: 03/809910