أنطوانيت وديع معلوف

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أولاد الفقيدة جوسلين إيلي معلوفنادين زوجة الدكتور جورج بشير وولديهما شكري وكريمناصيف، زوجته غادة صليبا وإبنتهما ياسميناوليد، زوجته سيلفي شاربونييه وولديهما لوكا وتيوشقيقتها وأشقاؤها: عائلة المرحومة ليلي معلوفعائلة المرحوم وليم معلوفعائلة المرحوم فؤاد معلوفعائلة المرحوم أنطوان معلوفينعون اليكم بمزيد من الأسى فقيدتهم الغاليةأنطوانيت وديع معلوفأرملة المرحوم إيلي ناصيف معلوفيحتفل بالصلاة لراحة نفسها عند الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الإثنين 21 تشرين الثاني 2022 في كنيسة يوحنا الذهبي الفمّ، مطرانية بيروت للروم الملكيين الكاثوليك – طريق الشام، ثم ينقل الجثمان إلى مسقط رأسها – كفرعقاب، حيث تقام صلاة البخور في كنيسة سيدة النياح للروم الملكيين الكاثوليك وتوارى في مدافن العائلة.تقبل التعازي غداً الثلثاء 22 منه في صالون المطرانية – طريق الشام من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً.