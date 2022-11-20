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تعازي ووفيات
أنطوانيت وديع معلوف
Lebanon 24
20-11-2022
|
22:48
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أولاد الفقيدة جوسلين إيلي معلوف
نادين زوجة الدكتور جورج بشير وولديهما شكري وكريم
ناصيف، زوجته غادة صليبا وإبنتهما ياسمينا
وليد، زوجته سيلفي شاربونييه وولديهما لوكا وتيو
شقيقتها وأشقاؤها: عائلة المرحومة ليلي معلوف
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عائلة المرحوم وليم معلوف
عائلة المرحوم فؤاد معلوف
عائلة المرحوم أنطوان معلوف
ينعون اليكم بمزيد من الأسى فقيدتهم الغالية
أنطوانيت وديع معلوف
أرملة المرحوم إيلي ناصيف معلوف
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها عند الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الإثنين 21 تشرين الثاني 2022 في كنيسة يوحنا الذهبي الفمّ، مطرانية بيروت للروم الملكيين الكاثوليك – طريق الشام، ثم ينقل الجثمان إلى مسقط رأسها – كفرعقاب، حيث تقام صلاة البخور في كنيسة سيدة النياح للروم الملكيين الكاثوليك وتوارى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي غداً الثلثاء 22 منه في صالون المطرانية – طريق الشام من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً.
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