Advertisement

تعازي ووفيات

أنطوانيت وديع معلوف

Lebanon 24
20-11-2022 | 22:48
A-
A+
Doc-P-1012688-638046065631840467.jpg
Doc-P-1012688-638046065631840467.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أولاد الفقيدة جوسلين إيلي معلوف

نادين زوجة الدكتور جورج بشير وولديهما شكري وكريم

ناصيف، زوجته غادة صليبا وإبنتهما ياسمينا

وليد، زوجته سيلفي شاربونييه وولديهما لوكا وتيو

شقيقتها وأشقاؤها: عائلة المرحومة ليلي معلوف
Advertisement

عائلة المرحوم وليم معلوف

عائلة المرحوم فؤاد معلوف

عائلة المرحوم أنطوان معلوف

ينعون اليكم بمزيد من الأسى فقيدتهم الغالية

أنطوانيت وديع معلوف

أرملة المرحوم إيلي ناصيف معلوف

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها عند الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الإثنين 21 تشرين الثاني 2022 في كنيسة يوحنا الذهبي الفمّ، مطرانية بيروت للروم الملكيين الكاثوليك – طريق الشام، ثم ينقل الجثمان إلى مسقط رأسها – كفرعقاب، حيث تقام صلاة البخور في كنيسة سيدة النياح للروم الملكيين الكاثوليك وتوارى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي غداً الثلثاء 22 منه في صالون المطرانية – طريق الشام من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
22:50 | 2022-11-20
22:49 | 2022-11-20
22:48 | 2022-11-17
22:46 | 2022-11-17
22:25 | 2022-11-16
22:24 | 2022-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website