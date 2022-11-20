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تعازي ووفيات

رفيق بولس كرم

Lebanon 24
20-11-2022 | 22:49
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زوجة الفقيد ماري رفول العم

أولاده جون كرم

أنطوني كرم

أشقاؤه كارين الجميّل أرملة شقيقه سمير كرم وأولادها

غسان كرم وزوجته ماري جوزه نكد واولادهما

شقيقته عائدة كرم

وعائلات كرم، العم، شمعة، الجميّل، نكد، قصير، خوري، كنعان، حرب، أبوناضر، ياشوعي، أبي نادر، توتونجي، غسطين، بخعازي، دبس، طاسو، عبود، زوين، داغر، حدشيتي وعموم عائلات بسكنتا وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
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رفيق بولس كرم



المنتقل الى رحمته تعالى أمس الأحد 20 تشرين الثاني 2022 متمماً واجباته الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم الاثنين 21 منه في كنيسة دير مار يوسف الرعائية، بسكنتا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة من الساعة العاشرة والنصف قبل الظهر ولغاية الرابعة عصراً

وغداً الثلثاء 22 منه في صالون كنيسة مار انطونيوس البدواني، شارع باستور، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.

يقام قداس المرافقة الساعة العاشرة والنصف صباح الأحد 27 منه في كنيسة دير مار يوسف الرعائية بسكنتا، وتقبل التعازي بعد القداس لغاية الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً.
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