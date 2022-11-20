19
o
بيروت
21
o
طرابلس
-2
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
-2
o
بشري
19
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تعازي ووفيات
رفيق بولس كرم
Lebanon 24
20-11-2022
|
22:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
زوجة الفقيد ماري رفول العم
أولاده جون كرم
أنطوني كرم
أشقاؤه كارين الجميّل أرملة شقيقه سمير كرم وأولادها
غسان كرم وزوجته ماري جوزه نكد واولادهما
شقيقته عائدة كرم
وعائلات كرم، العم، شمعة، الجميّل، نكد، قصير، خوري، كنعان، حرب، أبوناضر، ياشوعي، أبي نادر، توتونجي، غسطين، بخعازي، دبس، طاسو، عبود، زوين، داغر، حدشيتي وعموم عائلات بسكنتا وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
Advertisement
رفيق بولس كرم
المنتقل الى رحمته تعالى أمس الأحد 20 تشرين الثاني 2022 متمماً واجباته الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم الاثنين 21 منه في كنيسة دير مار يوسف الرعائية، بسكنتا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة من الساعة العاشرة والنصف قبل الظهر ولغاية الرابعة عصراً
وغداً الثلثاء 22 منه في صالون كنيسة مار انطونيوس البدواني، شارع باستور، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.
يقام قداس المرافقة الساعة العاشرة والنصف صباح الأحد 27 منه في كنيسة دير مار يوسف الرعائية بسكنتا، وتقبل التعازي بعد القداس لغاية الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمتابعة كأس العالم مجاناً في لبنان.. شاهدوا هذه القناة في منازلكم
Lebanon 24
لمتابعة كأس العالم مجاناً في لبنان.. شاهدوا هذه القناة في منازلكم
12:03 | 2022-11-20
20/11/2022 12:03:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إقفاله لسنتين.. فندق شهير يعيد فتح أبوابه في بيروت
Lebanon 24
بعد إقفاله لسنتين.. فندق شهير يعيد فتح أبوابه في بيروت
02:15 | 2022-11-20
20/11/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان يحلّ مجلس إدارة مصرفين: حان زمن تصفية المصارف العاجزة؟
Lebanon 24
مصرف لبنان يحلّ مجلس إدارة مصرفين: حان زمن تصفية المصارف العاجزة؟
05:00 | 2022-11-20
20/11/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص وتكسير صحون.. نادين الراسي "مولعتا" في إحدى السهرات شاهدوا الصور
Lebanon 24
رقص وتكسير صحون.. نادين الراسي "مولعتا" في إحدى السهرات شاهدوا الصور
00:34 | 2022-11-20
20/11/2022 12:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض في السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً
Lebanon 24
الدولار ينخفض في السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً
09:40 | 2022-11-20
20/11/2022 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات
22:50 | 2022-11-20
وجيه يوسف شيبان غصوب
22:48 | 2022-11-20
أنطوانيت وديع معلوف
22:48 | 2022-11-17
رجا حرب
22:46 | 2022-11-17
ماري - تريز نجيب المعوشي
22:25 | 2022-11-16
لوريس خليل الخال
22:24 | 2022-11-16
أميرة محمد خالد بدير
فيديو
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
Lebanon 24
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
09:41 | 2022-11-20
21/11/2022 07:25:24
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
21/11/2022 07:25:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
21/11/2022 07:25:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact