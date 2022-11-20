وجيه يوسف شيبان غصوب

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"من آمن بي وإن مات فسيحيا"شقيقاته نهى أرملة المرحوم موريس خليلمنى زوجة أنطوان جبر وعائلتها (في المهجر)ندىكلود فركمير زوج المرحومة موريال خليل غصوبأولاد أعمامه جوزف أسعد غصوب وعائلتهاماري جوزي أسعد غصوب وعائلتهاجان كلود أسعد غصوب وعائلته (في المهجر)كاتيا توما عسّاف وعائلتهانجوى عبدٍ المسيح أرملة المرحوم رجا عسّاف وعائلتهاكريستين بابكيان أرملة المرحوم راوول عسّاف وعائلتهاعموم عائلات غصوب، هاني، جبر، بجاني، عبد المسيح، بابكيان وعموم عائلات بيت شباب وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوموجيه يوسف شيبان غصوبالراقد على رجاء القيامة والحياة الأبدية الجمعة 18 تشرين الثاني 2022 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة ظهر غد الثلثاء 22 منه في كنيسة السيّدة الكبرى، بيت شباب.لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السادسة مساء في صالون الكنيسة.الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرّع للكنيسة.البريد الالكتروني: eliasjabre@yahoo.frcjvercaemer@gmail.com