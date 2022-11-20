"من آمن بي وإن مات فسيحيا"
شقيقاته نهى أرملة المرحوم موريس خليل
منى زوجة أنطوان جبر وعائلتها (في المهجر)
ندى
كلود فركمير زوج المرحومة موريال خليل غصوب
أولاد أعمامه جوزف أسعد غصوب وعائلتها
ماري جوزي أسعد غصوب وعائلتها
جان كلود أسعد غصوب وعائلته (في المهجر)
كاتيا توما عسّاف وعائلتها
نجوى عبدٍ المسيح أرملة المرحوم رجا عسّاف وعائلتها
كريستين بابكيان أرملة المرحوم راوول عسّاف وعائلتها
عموم عائلات غصوب، هاني، جبر، بجاني، عبد المسيح، بابكيان وعموم عائلات بيت شباب وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
وجيه يوسف شيبان غصوب
الراقد على رجاء القيامة والحياة الأبدية الجمعة 18 تشرين الثاني 2022 متمماً واجباته الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة ظهر غد الثلثاء 22 منه في كنيسة السيّدة الكبرى، بيت شباب.
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السادسة مساء في صالون الكنيسة.
الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرّع للكنيسة.
البريد الالكتروني: eliasjabre@yahoo.fr
cjvercaemer@gmail.com