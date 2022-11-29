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تعازي ووفيات

جوزاف جرجي لبوس

Lebanon 24
29-11-2022 | 22:36
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رقد على رجاء القيامة

أمس الثلثاء 29 تشرين الثاني 2022 المأسوف عليه

جوزاف جرجي لبوس

زوجته إلهام نعيمه

بناته تتيانا زوجة دانيال مازور

وديلانا زوجة نديم جعاره

وجيمي زوجة المحامي أليكس قره بجاقيان
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أحفاده ستيفاني، كايت، جايمس، كريس، ساشا وأوليفر

شقيقاه عائلة المرحوم نقولا لبوس

وكريم لبوس وعائلته

وانسباؤهم ينعونه.

تقام الصلاة لراحة نفسه اليوم الأربعاء 30 تشرين الثاني 2022 الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في كنيسة سيدة الساحل للروم الملكيين الكاثوليك، جل الديب، وينقل بعدها جثمان الفقيد الى بلدته جزين حيث تتلى صلاة النياحة في كنيسة سيدة الإنتقال، ويوارى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي اليوم الأربعاء 30 منه قبل الصلاة من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية موعد الصلاة وغداً الخميس أول كانون الأول 2022 من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية السادسة مساءً في صالون كنيسة سيدة الساحل للروم الملكيين الكاثوليك، جل الديب.
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