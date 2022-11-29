جوزاف جرجي لبوس

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رقد على رجاء القيامةأمس الثلثاء 29 تشرين الثاني 2022 المأسوف عليهجوزاف جرجي لبوسزوجته إلهام نعيمهبناته تتيانا زوجة دانيال مازوروديلانا زوجة نديم جعارهوجيمي زوجة المحامي أليكس قره بجاقيانأحفاده ستيفاني، كايت، جايمس، كريس، ساشا وأوليفرشقيقاه عائلة المرحوم نقولا لبوسوكريم لبوس وعائلتهوانسباؤهم ينعونه.تقام الصلاة لراحة نفسه اليوم الأربعاء 30 تشرين الثاني 2022 الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في كنيسة سيدة الساحل للروم الملكيين الكاثوليك، جل الديب، وينقل بعدها جثمان الفقيد الى بلدته جزين حيث تتلى صلاة النياحة في كنيسة سيدة الإنتقال، ويوارى في مدافن العائلة.تقبل التعازي اليوم الأربعاء 30 منه قبل الصلاة من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية موعد الصلاة وغداً الخميس أول كانون الأول 2022 من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية السادسة مساءً في صالون كنيسة سيدة الساحل للروم الملكيين الكاثوليك، جل الديب.