19
o
بيروت
22
o
طرابلس
0
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
0
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تعازي ووفيات
جوزاف جرجي لبوس
Lebanon 24
29-11-2022
|
22:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
رقد على رجاء القيامة
أمس الثلثاء 29 تشرين الثاني 2022 المأسوف عليه
جوزاف جرجي لبوس
زوجته إلهام نعيمه
بناته تتيانا زوجة دانيال مازور
وديلانا زوجة نديم جعاره
وجيمي زوجة المحامي أليكس قره بجاقيان
Advertisement
أحفاده ستيفاني، كايت، جايمس، كريس، ساشا وأوليفر
شقيقاه عائلة المرحوم نقولا لبوس
وكريم لبوس وعائلته
وانسباؤهم ينعونه.
تقام الصلاة لراحة نفسه اليوم الأربعاء 30 تشرين الثاني 2022 الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في كنيسة سيدة الساحل للروم الملكيين الكاثوليك، جل الديب، وينقل بعدها جثمان الفقيد الى بلدته جزين حيث تتلى صلاة النياحة في كنيسة سيدة الإنتقال، ويوارى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي اليوم الأربعاء 30 منه قبل الصلاة من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية موعد الصلاة وغداً الخميس أول كانون الأول 2022 من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية السادسة مساءً في صالون كنيسة سيدة الساحل للروم الملكيين الكاثوليك، جل الديب.
Advertisement
الأكثر قراءة
لمن يريدُ سحب الدولار من المصارف.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
لمن يريدُ سحب الدولار من المصارف.. إليكم هذا الخبر
06:12 | 2022-11-29
29/11/2022 06:12:56
Lebanon 24
Lebanon 24
للذين سيتقاضون رواتبهم بـ"دولار صيرفة".. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
للذين سيتقاضون رواتبهم بـ"دولار صيرفة".. إقرأوا هذا الخبر
14:00 | 2022-11-29
29/11/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الاب إيلي خنيصر يُحذّر المواطنين: "انتبهوا بعد عنا 4 ساعات كتير صعبين" (فيديو)
Lebanon 24
الاب إيلي خنيصر يُحذّر المواطنين: "انتبهوا بعد عنا 4 ساعات كتير صعبين" (فيديو)
10:00 | 2022-11-29
29/11/2022 10:00:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار تُغرق كسروان... المشهد كارثيّ في جونيّة وكفرحباب (فيديو)
Lebanon 24
الأمطار تُغرق كسروان... المشهد كارثيّ في جونيّة وكفرحباب (فيديو)
08:02 | 2022-11-29
29/11/2022 08:02:12
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى معوّض: ما هكذا يكون مشوار الرئاسة
Lebanon 24
إلى معوّض: ما هكذا يكون مشوار الرئاسة
13:40 | 2022-11-29
29/11/2022 01:40:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات
15:43 | 2022-11-25
الموت سلبه حياته.. نائبٌ لبناني يخسر شقيقه (صورة)
02:25 | 2022-11-25
الموت يغيّب ممثلاً لبنانياً... وداعاً جوزف عبود
06:52 | 2022-11-24
أحد صناعيّي الرعيل الأول ورئيس نقابة الرخام الأسبق ملحم الملاح في ذمّة الله
22:33 | 2022-11-23
صفا علي جانودي
22:32 | 2022-11-23
ملحم ابراهيم الملاح
09:40 | 2022-11-23
لبنان ودع روميو لحود في ماتم حاشد
فيديو
قاذفة سرية أميركية بمليار دولار ستظهر علناً وللمرة الأولى في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
قاذفة سرية أميركية بمليار دولار ستظهر علناً وللمرة الأولى في هذا الموعد (فيديو)
02:30 | 2022-11-30
30/11/2022 10:42:19
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة عربية تفجّر مفاجأة: "تزوجت مخرجين شقيقين... وهذه طبيعة علاقتي بهما" (فيديو)
Lebanon 24
فنانة عربية تفجّر مفاجأة: "تزوجت مخرجين شقيقين... وهذه طبيعة علاقتي بهما" (فيديو)
04:35 | 2022-11-29
30/11/2022 10:42:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر الـ"LBCI" مع الإعلامي ماريو عبّود
Lebanon 24
مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر الـ"LBCI" مع الإعلامي ماريو عبّود
05:12 | 2022-11-28
30/11/2022 10:42:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact