ماري روز فضل الله قصير

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رقدت على رجاء القيامة المأسوف عليهاماري روز فضل الله قصيرزوجها سامي أنيس ناصيفإبناها الدكتور أنيس سامي ناصيف زوجته كارين البستاني وأولادهما: لورا وكريستيناالدكتور نديم سامي ناصيف (في المهجر)شقيقها فاروق فضل الله قصير وعائلتهعائلة المرحوم فؤاد فضل الله قصيرشقيقاتها لورا فضل الله قصير أرملة المرحوم القس فيليب زكا وعائلتها (في المهجر)عائلة المرحومة ليليان فضل الله قصير أرملة الدكتور الياس أبو زيد (في المهجر)وعموم عائلات ناصيف، قصير، ملّوك، البستاني، شحاده، زكا، أبو زيد، عفيش وأنسباؤهم في لبنان والمهجر، ينعونها بمزيد من الأسى.تقام خدمة صلاة الجنازة اليوم الاثنين ٥ كانون الأول 2022 الساعة الثانية والنصف بعد الظهر في الكنيسة الإنجيلية، رياض الصلح، مقابل السرايا الحكومية.تقبل التعازي اليوم الاثنين قبل الجنازة ٥ منه من الساعة الثانية عشرة ظهراً، وغداً الثلثاء ٦ منه من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السابعة مساء، وذلك في قاعة شارل سعد، الكنيسة الإنجيلية، رياض الصلح، مقابل السرايا الحكومية.للتعزية عبر الهاتف:سامي ناصيف: 03/286496الدكتور أنيس ناصيف: 03/620576نديم ناصيف: 0018326288600