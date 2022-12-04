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تعازي ووفيات

ماري روز فضل الله قصير

Lebanon 24
04-12-2022 | 22:35
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رقدت على رجاء القيامة المأسوف عليها

ماري روز فضل الله قصير

زوجها سامي أنيس ناصيف

إبناها الدكتور أنيس سامي ناصيف زوجته كارين البستاني وأولادهما: لورا وكريستينا

الدكتور نديم سامي ناصيف (في المهجر)
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شقيقها فاروق فضل الله قصير وعائلته

عائلة المرحوم فؤاد فضل الله قصير

شقيقاتها لورا فضل الله قصير أرملة المرحوم القس فيليب زكا وعائلتها (في المهجر)

عائلة المرحومة ليليان فضل الله قصير أرملة الدكتور الياس أبو زيد (في المهجر)

وعموم عائلات ناصيف، قصير، ملّوك، البستاني، شحاده، زكا، أبو زيد،  عفيش وأنسباؤهم في لبنان والمهجر، ينعونها بمزيد من الأسى.

تقام خدمة صلاة الجنازة اليوم الاثنين ٥ كانون الأول 2022 الساعة الثانية والنصف بعد الظهر في الكنيسة الإنجيلية، رياض الصلح، مقابل السرايا الحكومية.

تقبل التعازي اليوم الاثنين قبل الجنازة ٥ منه من الساعة الثانية عشرة ظهراً، وغداً الثلثاء ٦ منه من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السابعة مساء، وذلك في قاعة شارل سعد، الكنيسة الإنجيلية، رياض الصلح، مقابل السرايا الحكومية.

للتعزية عبر الهاتف:

سامي ناصيف: 03/286496

الدكتور أنيس ناصيف: 03/620576

نديم ناصيف: 0018326288600
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