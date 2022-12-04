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تعازي ووفيات

سوزان جورج ضبر

Lebanon 24
04-12-2022 | 22:36
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ابنها ميشال ريمون ناصيف زوجته السا ريمون عرب وأولادهما راي وغبريال

أرملة شقيقها المرحوم روبير ضبر منى فياض وأولادها

الدكتور جورج ضبر وعائلته

الدكتور فادي ضبر وعائلته

شقيقتها ماري تريز زوجة المرحوم هنري سابيلا وأولادها
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جويل فابر وعائلتها

مارك سابيلا وعائلته

 ينعون فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة

سوزان جورج ضبر

أرملة المرحوم ريمون ناصيف

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الأولى بعد ظهر غد الثلثاء 6 كانون الأول ٢٠٢٢ في كنيسة سيدة الانتقال للروم الملكيين الكاثوليك، اتشيناك، الأشرفية.

تقبل التعازي في صالون كنيسة سيدة الانتقال أتشيناك اليوم الاثنين 5 منه من الساعة الحادية عشر قبل الظهر حتى السادسة مساء وغداً الثلثاء 6 منه قبل الدفن الساعة الحادية عشر قبل الظهر.
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