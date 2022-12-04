سوزان جورج ضبر

Advertisement

ابنها ميشال ريمون ناصيف زوجته السا ريمون عرب وأولادهما راي وغبريالأرملة شقيقها المرحوم روبير ضبر منى فياض وأولادهاالدكتور جورج ضبر وعائلتهالدكتور فادي ضبر وعائلتهشقيقتها ماري تريز زوجة المرحوم هنري سابيلا وأولادهاجويل فابر وعائلتهامارك سابيلا وعائلتهينعون فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومةسوزان جورج ضبرأرملة المرحوم ريمون ناصيفيحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الأولى بعد ظهر غد الثلثاء 6 كانون الأول ٢٠٢٢ في كنيسة سيدة الانتقال للروم الملكيين الكاثوليك، اتشيناك، الأشرفية.تقبل التعازي في صالون كنيسة سيدة الانتقال أتشيناك اليوم الاثنين 5 منه من الساعة الحادية عشر قبل الظهر حتى السادسة مساء وغداً الثلثاء 6 منه قبل الدفن الساعة الحادية عشر قبل الظهر.