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تعازي ووفيات

امال نعيم اميوني

Lebanon 24
06-12-2022 | 22:35
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زوج الفقيدة إبراهيم أسعد الهنود

إبنها أسعد الهنود وعائلته

إبنتها كارين الهنود زوجة غسان حرفوش وعائلتهما

شقيقها الياس اميوني زوجته كارول بولس وعائلتهما

شقيقتاها عائلة المرحومة زينه اميوني زوجة المرحوم الدكتور طارق حبشي
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منى اميوني

وعموم عائلات اميوني، الهنود، حرفوش، بولس، حبشي، صرّاف، البستاني، خوري، مرعب، شماس وعموم أهالي دير القمر في الوطن والمهجر ينعون فقيدتهم الغالية المرحومة

امال نعيم اميوني

الراقدة على رجاء القيامة المجيدة نهار الأحد 4 كانون الأول 2022.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الأربعاء 7 منه في كنيسة سيدة التلة، دير القمر ثم توارى في مدفن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن في صالون كنيسة سيدة التلة، دير القمر من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الثانية بعد الظهر، وغداً الخميس 8 منه في صالون كنيسة سيدة العطايا، الأشرفية من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.
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