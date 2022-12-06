امال نعيم اميوني

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زوج الفقيدة إبراهيم أسعد الهنودإبنها أسعد الهنود وعائلتهإبنتها كارين الهنود زوجة غسان حرفوش وعائلتهماشقيقها الياس اميوني زوجته كارول بولس وعائلتهماشقيقتاها عائلة المرحومة زينه اميوني زوجة المرحوم الدكتور طارق حبشيمنى اميونيوعموم عائلات اميوني، الهنود، حرفوش، بولس، حبشي، صرّاف، البستاني، خوري، مرعب، شماس وعموم أهالي دير القمر في الوطن والمهجر ينعون فقيدتهم الغالية المرحومةامال نعيم اميونيالراقدة على رجاء القيامة المجيدة نهار الأحد 4 كانون الأول 2022.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الأربعاء 7 منه في كنيسة سيدة التلة، دير القمر ثم توارى في مدفن العائلة.تقبل التعازي قبل الدفن في صالون كنيسة سيدة التلة، دير القمر من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الثانية بعد الظهر، وغداً الخميس 8 منه في صالون كنيسة سيدة العطايا، الأشرفية من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.