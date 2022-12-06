اوديت جورج صابر

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اولادها لوبا زوجة المرحوم عزت حاتوم وعائلتهافؤاد زوجته ماري ايلين Monnet وعائلتهمارمزي زوجته رولا أنسي وعائلتهماشقيقها اولاد المرحوم اميل مراد وعائلاتهمشقيقاتها اولاد المرحومة رينيه زوجة المرحوم شكري حداد وعائلاتهمناديا زوجة الدكتور يوسف تماري وعائلتهما (في المهجر)اولاد المرحومة جوليات زوجة المرحوم جورج حكيم وعائلاتهموعموم عائلات حكيم، صابر، حاتوم، Monnet، أنسي، مراد، حداد، تماري وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومةاوديت جورج صابرارملة المرحوم سابا حكيمالمنتقلة الى رحمته تعالى أمس الثلثاء 6 كانون الأول 2022 مزودة بالأسرار المقدسة.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة ظهر غد الخميس 8 منه في كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، راس بيروت، شارع المكحول حيث توارى في مدفن العائلة.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الخامسة مساءً.