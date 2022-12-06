اولادها لوبا زوجة المرحوم عزت حاتوم وعائلتها
فؤاد زوجته ماري ايلين Monnet وعائلتهما
رمزي زوجته رولا أنسي وعائلتهما
شقيقها اولاد المرحوم اميل مراد وعائلاتهم
شقيقاتها اولاد المرحومة رينيه زوجة المرحوم شكري حداد وعائلاتهم
ناديا زوجة الدكتور يوسف تماري وعائلتهما (في المهجر)
اولاد المرحومة جوليات زوجة المرحوم جورج حكيم وعائلاتهم
وعموم عائلات حكيم، صابر، حاتوم، Monnet، أنسي، مراد، حداد، تماري وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة
اوديت جورج صابر
ارملة المرحوم سابا حكيم
المنتقلة الى رحمته تعالى أمس الثلثاء 6 كانون الأول 2022 مزودة بالأسرار المقدسة.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة ظهر غد الخميس 8 منه في كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، راس بيروت، شارع المكحول حيث توارى في مدفن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الخامسة مساءً.