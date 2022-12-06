زوج الفقيدة المهندس جورج بشارة تابت
ولداها بول الكسندر تابت
کارولین تابت
شقيقها جان ايمي مقدسي وعائلته
شقيقتاها بياتريس زوجة الكسندر بليط وعائلتهما
ريما أرملة المرحوم الدكتور كميل طويل وعائلتهما
سلفها شارل تابت وعقيلته
ابنة حميها ندى زوجة جبرائيل بوكتي وعائلتهما
وعموم عائلات تابت، مقدسي، مسعد، بليط، طويل، بوكتي وعموم عائلات محطة بحمدون والجوار وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون فقيدتهم الغالية المرحومة
كليمنس جان مقدسي
زوجة المهندس جورج بشارة تابت
الراقدة على رجاء القيامة والحياة الابدية الاثنين 5 كانون الأول 2022 مزودة بالأسرار الإلهية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الاربعاء 7 منه في كاتدرائية القيامة، الربوة قرنة شهوان وتوارى في مدفن العائلة (بحمدون).
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكاتدرائية، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وغداً الخميس 8 منه في صالون كاتدرائية القيامة، الربوة قرنة شهوان من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية السابعة مساءً.