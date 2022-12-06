كليمنس جان مقدسي

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زوج الفقيدة المهندس جورج بشارة تابتولداها بول الكسندر تابتکارولین تابتشقيقها جان ايمي مقدسي وعائلتهشقيقتاها بياتريس زوجة الكسندر بليط وعائلتهماريما أرملة المرحوم الدكتور كميل طويل وعائلتهماسلفها شارل تابت وعقيلتهابنة حميها ندى زوجة جبرائيل بوكتي وعائلتهماوعموم عائلات تابت، مقدسي، مسعد، بليط، طويل، بوكتي وعموم عائلات محطة بحمدون والجوار وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون فقيدتهم الغالية المرحومةكليمنس جان مقدسيزوجة المهندس جورج بشارة تابتالراقدة على رجاء القيامة والحياة الابدية الاثنين 5 كانون الأول 2022 مزودة بالأسرار الإلهية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الاربعاء 7 منه في كاتدرائية القيامة، الربوة قرنة شهوان وتوارى في مدفن العائلة (بحمدون).تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكاتدرائية، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وغداً الخميس 8 منه في صالون كاتدرائية القيامة، الربوة قرنة شهوان من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية السابعة مساءً.