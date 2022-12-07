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تعازي ووفيات

اوديت جورج صابر

Lebanon 24
07-12-2022 | 22:36
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اولادها لوبا زوجة المرحوم عزت حاتوم وعائلتها

فؤاد زوجته ماري ايلين Monnet وعائلتهما

رمزي زوجته رولا أنسي وعائلتهما

شقيقها اولاد المرحوم اميل مراد وعائلاتهم

شقيقاتها اولاد المرحومة رينيه زوجة المرحوم شكري حداد وعائلاتهم
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ناديا زوجة الدكتور يوسف تماري وعائلتهما (في المهجر)

اولاد المرحومة جوليات زوجة المرحوم جورج حكيم وعائلاتهم

وعموم عائلات حكيم، صابر، حاتوم، Monnet، أنسي، مراد، حداد، تماري وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة

اوديت جورج صابر

ارملة المرحوم سابا حكيم

المنتقلة الى رحمته تعالى يوم الثلثاء 6 كانون الأول 2022 مزودة بالأسرار المقدسة.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس 8 منه في كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، راس بيروت، شارع المكحول حيث توارى في مدفن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الخامسة مساءً.
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