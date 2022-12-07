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تعازي ووفيات

هدى انطوان نوفل

Lebanon 24
07-12-2022 | 22:38
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زوج الفقيدة هنري اميل تيّان

اولادها ماري - جوزي وابنتها كلوي

ميشال وزوجها باسكال الشدياق واولادهما

الكسندر واودري وزوي

اميل زوجته مابال عبدالكريم واولادهما

هنري وكاميّ وياسمين

شقيقاتها نيلا نوفل ارملة المرحوم وديع تادرس وعائلتهما
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زينة نوفل وزوجها جورج تابت وعائلتهما

ماريز نوفل وعائلتها

سلفاها ندي تيّان وزوجته ديوني وعائلتهما

دافيد تيّان وزوجته ماريا وعائلتهما (في المهجر)

عائلة ابنة حميها المرحومة سامية زوجة كلود جبر

وعائلات تيّان، نوفل، الشدياق، عبد الكريم، تادرس، تابت، جبر، شهاب، بلّوس، حاوي، بزّاز، نصرالله وانسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم عائلات بعبدات والاشرفية ورأس النبع ينعون فقيدتهم الغالية

هدى انطوان نوفل

زوجة هنري اميل تيّان

يُحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة والنصف بعد ظهر غد الجمعة 9 كانون الاول 2022 في كنيسة سيدة العطايا، الاشرفية.

تقبل التعازي يوم السبت 10 منه من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً في صالون كاتدرائية مار جرجس المارونية، بيروت البلد ويوم الاحد 11 منه من الساعة الثانية بعد الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً في صالون كاتدرائية مار جرجس المارونية، بيروت البلد.
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