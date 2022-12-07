هدى انطوان نوفل

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زوج الفقيدة هنري اميل تيّاناولادها ماري - جوزي وابنتها كلويميشال وزوجها باسكال الشدياق واولادهماالكسندر واودري وزوياميل زوجته مابال عبدالكريم واولادهماهنري وكاميّ وياسمينشقيقاتها نيلا نوفل ارملة المرحوم وديع تادرس وعائلتهمازينة نوفل وزوجها جورج تابت وعائلتهماماريز نوفل وعائلتهاسلفاها ندي تيّان وزوجته ديوني وعائلتهمادافيد تيّان وزوجته ماريا وعائلتهما (في المهجر)عائلة ابنة حميها المرحومة سامية زوجة كلود جبروعائلات تيّان، نوفل، الشدياق، عبد الكريم، تادرس، تابت، جبر، شهاب، بلّوس، حاوي، بزّاز، نصرالله وانسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم عائلات بعبدات والاشرفية ورأس النبع ينعون فقيدتهم الغاليةهدى انطوان نوفلزوجة هنري اميل تيّانيُحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة والنصف بعد ظهر غد الجمعة 9 كانون الاول 2022 في كنيسة سيدة العطايا، الاشرفية.تقبل التعازي يوم السبت 10 منه من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً في صالون كاتدرائية مار جرجس المارونية، بيروت البلد ويوم الاحد 11 منه من الساعة الثانية بعد الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً في صالون كاتدرائية مار جرجس المارونية، بيروت البلد.