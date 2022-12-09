جاك حنّا صيقلي

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ابناه جوزيف (جو) وإبنته مور سارا زوجة كايلي نورتن وعائلتها جاك روبرتإبنتاه جويس وإبنها إميليو خوري وعائلتهرونا زوجة بديع براين شحيبر وعائلتهاأشقاؤه ريشارد وعائلتهفريدريك (Fred) زوجته مارلين سلامه وعائلتهماأرملة المرحوم منيب، ماري أبي شاهين وعائلتهاشقيقتاه المرحومة لوريس الياس برغش وعائلتهاالمرحومة كليمانس ميشال صيقلي وعائلتهاوعموم عائلات صيقلي، سليم، مجدلاني، أبو حيدر، شحيبر، نورتون، خوري، صونال، سلامه، أبي شاهين، برغش، وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومجاك حنّا صيقليزوج المرحومة مي توفيق سليموالد المرحوم روبرت (رابي) صيقليالمنتقل الى رحمته تعالى أمس الجمعة الواقع في 9 كانون الأول 2022 متمم واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة بعد الظهر يوم الإثنين 12 منه في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأثوذكس (مار نقولا) الأشرفية.تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية موعد الدفن. ويومي الثلثاء 13 والأربعاء 14 منه في منزل العائلة في الرملة البيضاء، بناية نور الزهراء، تجاه ثكنة فخر الدين الطابق (P2) وذلك من الساعة الحادية عشر قبل الظهر حتى السادسة مساءً.