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تعازي ووفيات

جاك حنّا صيقلي

Lebanon 24
09-12-2022 | 23:00
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ابناه جوزيف (جو) وإبنته مور سارا زوجة كايلي نورتن وعائلتها جاك روبرت

إبنتاه جويس وإبنها إميليو خوري وعائلته

رونا زوجة بديع براين شحيبر وعائلتها

أشقاؤه ريشارد وعائلته

فريدريك (Fred) زوجته مارلين سلامه وعائلتهما
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أرملة المرحوم منيب، ماري أبي شاهين وعائلتها

شقيقتاه المرحومة لوريس الياس برغش وعائلتها

المرحومة كليمانس ميشال صيقلي وعائلتها

وعموم عائلات صيقلي، سليم، مجدلاني، أبو حيدر، شحيبر، نورتون، خوري، صونال، سلامه، أبي شاهين، برغش، وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم

جاك حنّا صيقلي

زوج المرحومة مي توفيق سليم

والد المرحوم روبرت (رابي) صيقلي

المنتقل الى رحمته تعالى أمس الجمعة الواقع في 9 كانون الأول 2022 متمم واجباته الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة بعد الظهر يوم الإثنين 12 منه في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأثوذكس (مار نقولا) الأشرفية.

تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية موعد الدفن. ويومي الثلثاء 13 والأربعاء 14 منه في منزل العائلة في الرملة البيضاء، بناية نور الزهراء، تجاه ثكنة فخر الدين الطابق (P2) وذلك من الساعة الحادية عشر قبل الظهر حتى السادسة مساءً.
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