سمير اندراوس مجدلاني

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زوجته سغريد شتايتسأولاده ميلان مجدلاني زوجة بلال الناطور وعائلتهماأندريه مجدلاني وعائلتهسابين مجدلاني زوجة ناصر عيتانيشقيقه أولاد المرحوم منير مجدلانيشقيقته ابنة المرحومة نيكول مجدلاني زوجة المرحوم أفتيم فلاحهوعموم عائلات مجدلاني، شتايتس، لبس، الناطور، عيتاني، سركيس، فلاحه شمعه وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الاسى فقيدهم المرحومسمير اندراوس مجدلانيوالدته المرحومة ليندا لبسالراقد على رجاء القيامة المجيدة يوم الاربعاء في ٧ كانون الأول ۲۰۲۲ متمماً واجباته الدينية، تقام الصلاة لراحة نفسه اليوم السبت 10 منه في كنيسة مار يوحنا المعمدان (مدافن مارالياس بطينا) وطى المصيطبة الساعة الثانية عشرة ظهراً ثم يوارى في مدفن العائلة.تقبل التعازي قبل الصلاة وبعده في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساءً ويوم الاحد ۱۱ منه من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية السادسة مساءً.