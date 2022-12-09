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تعازي ووفيات
سمير اندراوس مجدلاني
Lebanon 24
09-12-2022
|
23:31
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زوجته سغريد شتايتس
أولاده ميلان مجدلاني زوجة بلال الناطور وعائلتهما
أندريه مجدلاني وعائلته
سابين مجدلاني زوجة ناصر عيتاني
شقيقه أولاد المرحوم منير مجدلاني
شقيقته ابنة المرحومة نيكول مجدلاني زوجة المرحوم أفتيم فلاحه
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وعموم عائلات مجدلاني، شتايتس، لبس، الناطور، عيتاني، سركيس، فلاحه شمعه وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الاسى فقيدهم المرحوم
سمير اندراوس مجدلاني
والدته المرحومة ليندا لبس
الراقد على رجاء القيامة المجيدة يوم الاربعاء في ٧ كانون الأول ۲۰۲۲ متمماً واجباته الدينية، تقام الصلاة لراحة نفسه اليوم السبت 10 منه في كنيسة مار يوحنا المعمدان (مدافن مارالياس بطينا) وطى المصيطبة الساعة الثانية عشرة ظهراً ثم يوارى في مدفن العائلة.
تقبل التعازي قبل الصلاة وبعده في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساءً ويوم الاحد ۱۱ منه من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية السادسة مساءً.
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