الموت يُغيّب الزميل عصام الحجار

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يصلى على جثمانة بعد صلاة عصر اليوم الاحد في مسجد الجمعية الاجتماعية (مركز الدعوى الاسلامي)، ثم يوارى في الثرى في جبانة شحيم - مرج علي.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده والثاني والثالث في مركز الدعوى الاسلامي في شحيم - حفة القصعة.أسرةتتقدم من عائلة الزميل الحجار بأحر التعازي، راجية الله ان يسكنه فسيح جنانه.