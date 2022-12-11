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تعازي ووفيات

الموت يُغيّب الزميل عصام الحجار

Lebanon 24
11-12-2022 | 04:17
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توفي الزميل في "الوكالة الوطنية للاعلام" عصام الحجار.
 
يصلى على جثمانة بعد صلاة عصر اليوم الاحد في مسجد الجمعية الاجتماعية (مركز الدعوى الاسلامي)، ثم يوارى في الثرى في جبانة شحيم - مرج علي.
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تقبل التعازي قبل الدفن وبعده والثاني والثالث في مركز الدعوى الاسلامي في شحيم - حفة القصعة.

أسرة "لبنان24" تتقدم من عائلة الزميل الحجار بأحر التعازي، راجية الله ان يسكنه فسيح جنانه.
 
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