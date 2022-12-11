جورج يوسف الصليبي

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رقد على رجاء القيامة المأسوف عليهجورج يوسف الصليبيزوجته زينه اديب الغرزوزيابنه جو زوجته كارين عساف وعائلتهماحفيداه داليا وزينشقيقه نقولا يوسف الصليبي زوجته ايما صليبي وعائلتهماابنة شقيقه المرحوم ميشال انيتا ارملة المرحوم ملحم يوسف خلف وأولادهاعائلة ابن شقيقه المرحوم ميشال تيديشقيق زوجته غبريال اديب الغرزوزي زوجته نجاة جوزيف كامل وعائلتهماشقيقة زوجته حياة اديب الغرزوزي زوجة جوزف وايس وابنتهما (في المهجر)وعائلاتهم وانسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم أهالي بلدة سوق الغرب ينعونه.يسجى جثمانه عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الأثنين 12 كانون الأول 2022 في كنيسة دير القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس، سوق الغرب حيث تقام الصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.تقبل التعازي قبل الصلاة ابتداءُ من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وبعد الدفن لغاية الساعة الخامسة مساءً، وغدً الثلثاء 13 منه في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس، الأشرفية من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية السادسة مساءً.