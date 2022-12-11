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تعازي ووفيات

جورج يوسف الصليبي

Lebanon 24
11-12-2022 | 22:10
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رقد على رجاء القيامة المأسوف عليه

جورج يوسف الصليبي

زوجته زينه اديب الغرزوزي

ابنه جو زوجته كارين عساف وعائلتهما

حفيداه داليا وزين

شقيقه نقولا يوسف الصليبي زوجته ايما صليبي وعائلتهما

ابنة شقيقه المرحوم ميشال انيتا ارملة المرحوم ملحم يوسف خلف وأولادها
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عائلة ابن شقيقه المرحوم ميشال تيدي

شقيق زوجته غبريال اديب الغرزوزي زوجته نجاة جوزيف كامل وعائلتهما

شقيقة زوجته حياة اديب الغرزوزي زوجة جوزف وايس وابنتهما (في المهجر)

وعائلاتهم وانسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم أهالي بلدة سوق الغرب ينعونه.

يسجى جثمانه عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الأثنين 12 كانون الأول 2022 في كنيسة دير القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس، سوق الغرب حيث تقام الصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

تقبل التعازي قبل الصلاة ابتداءُ من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وبعد الدفن لغاية الساعة الخامسة مساءً، وغدً الثلثاء 13 منه في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس، الأشرفية من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية السادسة مساءً.
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