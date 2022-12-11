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تعازي ووفيات

سيمون إدوار ملكي

Lebanon 24
11-12-2022 | 22:11
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ابن الفقيدة الوزير السابق المهندس كابي ليون زوجته مي نعمة وعائلتهما

ابنتاها كاتيا ارملة المرحوم شوقي ابو سليمان وعائلتها

كارول زوجة ميكي اندراوس وعائلتهما

شقيقتاها كلير ارملة المرحوم رينيه كلداني وعائلتها
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جاكلين زوجة سمير المر وعائلتهما (في المهجر)

ارملة شقيقها المرحوم عبدالله أوغيت ربّاط وعائلتها

ينعون المأسوف عليها المرحومة

سيمون إدوار ملكي

ارملة المرحوم إميل فهد ليّون

الراقدة على رجاء القيامة والحياة الأبدية أمس الأحد ١١ كانون الأول ٢٠٢٢.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها في تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم الإثنين ١٢ منه في كاتدرائية القديس نيقولاوس زحلة، حي الميدان.

تقبل التعازي طيلة يوم الدفن في صالون الكنيسة من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً. وغداً الثلثاء ١٣ منه في صالون كنيسة القديس ديمتريوس (مار متر) الأشرفية، بيروت من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساءً.
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