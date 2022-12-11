سيمون إدوار ملكي

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ابن الفقيدة الوزير السابق المهندس كابي ليون زوجته مي نعمة وعائلتهماابنتاها كاتيا ارملة المرحوم شوقي ابو سليمان وعائلتهاكارول زوجة ميكي اندراوس وعائلتهماشقيقتاها كلير ارملة المرحوم رينيه كلداني وعائلتهاجاكلين زوجة سمير المر وعائلتهما (في المهجر)ارملة شقيقها المرحوم عبدالله أوغيت ربّاط وعائلتهاينعون المأسوف عليها المرحومةسيمون إدوار ملكيارملة المرحوم إميل فهد ليّونالراقدة على رجاء القيامة والحياة الأبدية أمس الأحد ١١ كانون الأول ٢٠٢٢.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها في تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم الإثنين ١٢ منه في كاتدرائية القديس نيقولاوس زحلة، حي الميدان.تقبل التعازي طيلة يوم الدفن في صالون الكنيسة من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً. وغداً الثلثاء ١٣ منه في صالون كنيسة القديس ديمتريوس (مار متر) الأشرفية، بيروت من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساءً.