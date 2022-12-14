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تعازي ووفيات

سمير جوزيف سعادة

Lebanon 24
14-12-2022 | 22:31
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زوجة الفقيد سونيا كوركجيان سعادة،

ابنه سامي سعادة،

شقيقته دلال سعادة وعائلتها،

وعموم عائلات أشقر وسعادة

ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم

المحامي

سمير جوزيف سعادة
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الراقد على رجاء القيامة في يوم ٢٢ تشرينن الثاني ٢٠٢٢ في مونتريال، كندا 

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم السبت ١٧ كانون الاول ٢٠٢٢ في الساعة الرابعة من بعد الظهر في كنيسة القديسة تيريز، الشارع الأول، عين عار، المتن.
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