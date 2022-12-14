سمير جوزيف سعادة

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زوجة الفقيد سونيا كوركجيان سعادة،ابنه سامي سعادة،شقيقته دلال سعادة وعائلتها،وعموم عائلات أشقر وسعادةينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومالمحاميسمير جوزيف سعادةالراقد على رجاء القيامة في يوم ٢٢ تشرينن الثاني ٢٠٢٢ في مونتريال، كندايحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم السبت ١٧ كانون الاول ٢٠٢٢ في الساعة الرابعة من بعد الظهر في كنيسة القديسة تيريز، الشارع الأول، عين عار، المتن.