طانيوس (طوني) الياس عبد المسيح

Advertisement

المسيح قام... حقّاً قاموالد الفقيد المرحوم الياس خليل عبد المسيحوالدته المرحومة أفدوكيا حبيب مزهرأشقاؤه المرحوم جورج عبد المسيحالمرحوم عيد عبد المسيحسعده أرملة المرحوم ميشال عبد المسيحعائدة أبو عدوان أرملة المرحوم ادوار وعائلتهاالصحافي كابي زوجته المرحومة كاتي خيرالله وعائلتهاميل زوجته الكسندرا حداد وعائلتهشقيقاته عائلة المرحومة ادال أرملة المرحوم حنا عطيةالمرحومة زينة عبد المسيحوعموم عائلات عبد المسيح، مزهر، سعيد، أبو عدوان، خيرالله، عطية، حداد، فرنسيس، طربيه، سيف، قرداحي، عبدالساتر، خير، الهبر، عبدو، أبو عدس وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم على رجاء القيامة المرحومطانيوس (طوني) الياس عبد المسيح(خبير محاسب في المرفأ سابقاً)يحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الخميس 15 كانون الأول 2022 الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة مار يوحنا المعمدان (مدافن مار الياس بطينا، وطى المصيطبة).تقبل التعازي عبر الهاتف على الأرقام التالية: ألكسندرا 524395/71 – كابي 546496/03 – سعده 972088/78 – عائدة 648021/71لكم من بعده طول البقاء صلّوا لأجله.الرجاء اعتبار هذه النشرة اشعاراً خاصاً.