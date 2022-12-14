المسيح قام... حقّاً قام
والد الفقيد المرحوم الياس خليل عبد المسيح
والدته المرحومة أفدوكيا حبيب مزهر
أشقاؤه المرحوم جورج عبد المسيح
المرحوم عيد عبد المسيح
سعده أرملة المرحوم ميشال عبد المسيح
عائدة أبو عدوان أرملة المرحوم ادوار وعائلتها
الصحافي كابي زوجته المرحومة كاتي خيرالله وعائلته
اميل زوجته الكسندرا حداد وعائلته
شقيقاته عائلة المرحومة ادال أرملة المرحوم حنا عطية
المرحومة زينة عبد المسيح
وعموم عائلات عبد المسيح، مزهر، سعيد، أبو عدوان، خيرالله، عطية، حداد، فرنسيس، طربيه، سيف، قرداحي، عبدالساتر، خير، الهبر، عبدو، أبو عدس وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم على رجاء القيامة المرحوم
طانيوس (طوني) الياس عبد المسيح
(خبير محاسب في المرفأ سابقاً)
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الخميس 15 كانون الأول 2022 الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة مار يوحنا المعمدان (مدافن مار الياس بطينا، وطى المصيطبة).
تقبل التعازي عبر الهاتف على الأرقام التالية: ألكسندرا 524395/71 – كابي 546496/03 – سعده 972088/78 – عائدة 648021/71
لكم من بعده طول البقاء صلّوا لأجله.
الرجاء اعتبار هذه النشرة اشعاراً خاصاً.