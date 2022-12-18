ريمون منصور سلامه

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زوجة الفقيد اسمى ادمون كسبارولداه منصور سلامه وعائلتهريتا سلامه زوجة الدكتور الكسندر عاصي وعائلتهاشقيقاه روجيه سلامه زوجته كريستن اندرسون (في المهجر)كمال سلامه زوجته هيلدا جورج الاشقر وعائلتهوعموم عائلات سلامه، كسبار، ابي كرم، عاصي، ابي اللمع، اندرسون، الاشقر، رومانوس، البستاني وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم فقيدهم الغالي المرحومريمون منصور سلامهالمنتقل الى رحمته تعالى يوم الأحد الواقع فيه 18 كانون الاول 2022 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الثلثاء 20 الجاري في كنيسة القلب الاقدس، بدارو، شارع سامي الصلح ثم ينقل جثمانه الى مدفن العائة في انطلياس حيث يوارى الثرى.تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، ويوم الاربعاء 21 الجاري في صالون كنيسة القلب الاقدس، بدارو ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.