باتريك كميل كرم

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والد الفقيد كميل فؤاد كرموالدته كلود هنري بلانشارشقيقه فريدريك زوجته صوفي لامبسوس وعائلتهاعمامه سعيد كرم وعائلتهنبيل كرم وعائلتهسامي كرم وعائلتهعمته جوسلين زوجة نعمان متى وعائلتهاخالته ميشيل زوجة سامي صادر وعائلتهاوعموم عائلات كرم، بلانشار، لامبسوس، متى، حاوي، تسلانتس، زمرمان، صادر وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدهم الغالي المأسوف على شبابه المرحومباتريك كميل كرمالمنتقل إلى رحمته تعالى يوم السبت 17 كانون الأول 2022 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين 19 الجاري في كنيسة سيدة العطايا، الاشرفية ثم يوارى الثرى في مدفن العائلة ـ راس النبع.تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً.ويوم الثلثاء 20 الجاري في صالون كنيسة سيدة العطايا، الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الخامسة مساءً.