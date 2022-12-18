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تعازي ووفيات

باتريك كميل كرم

Lebanon 24
18-12-2022 | 22:41
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والد الفقيد كميل فؤاد كرم

والدته كلود هنري بلانشار

شقيقه فريدريك زوجته صوفي لامبسوس وعائلته

اعمامه سعيد كرم وعائلته

نبيل كرم وعائلته

سامي كرم وعائلته

عمته جوسلين زوجة نعمان متى وعائلتها

خالته ميشيل زوجة سامي صادر وعائلتها
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وعموم عائلات كرم، بلانشار، لامبسوس، متى، حاوي، تسلانتس،  زمرمان، صادر وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدهم الغالي المأسوف على شبابه المرحوم

باتريك كميل كرم

المنتقل إلى رحمته تعالى يوم السبت 17 كانون الأول 2022 متمماً واجباته الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين 19 الجاري في كنيسة سيدة العطايا، الاشرفية ثم يوارى الثرى في مدفن العائلة ـ راس النبع.

تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً.

ويوم الثلثاء 20 الجاري في صالون كنيسة سيدة العطايا، الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الخامسة مساءً.

 
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