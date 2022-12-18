نجيب ميشال عبدالنور

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إبنته ميشال عبدالنور زوجة كارلوس بركه واولادهما:بول وجوليانإبنه زياد عبدالنورشقيقه رينه عبد النور وزوجته (في المهجر)شقيقته نورما ارملة داوود عيد واولادها وعائلاتهم (في المهجر)وعموم عائلات عبدالنور، روفايل، حصني، بركه، عيد، الأسمر وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومنجيب ميشال عبدالنورزوج المرحومة سميرة روفايلالمنتقل الى رحمته تعالى يوم السبت الواقع فيه 17 كانون الاول ۲۰۲۲ متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الثلثاء 20 الجاري في كنيسة سيدة البشارة للروم الارثوذكس، شارع لبنان، الاشرفية ثم يوارى الثرى في مدفن العائلة (مدافن مار الياس بطينا).تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة إبتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الاربعاء 21 الجاري في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة أو للصليب الأحمر.