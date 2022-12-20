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تعازي ووفيات

نجيب ميشال عبدالنور

Lebanon 24
20-12-2022 | 22:23
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إبنته: ميشال عبدالنور زوجة كارلوس بركه واولادهما:

بول وجوليان

إبنه: زياد عبدالنور

شقيقه: رينه عبد النور وزوجته (في المهجر)

شقيقته: نورما ارملة داوود عيد واولادها وعائلاتهم (في المهجر)

وعموم عائلات: عبدالنور، روفايل، حصني، بركه، عيد، الأسمر وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
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نجيب ميشال عبدالنور

زوج المرحومة سميرة روفايل

المنتقل الى رحمته تعالى يوم السبت الواقع فيه 17 كانون الاول ۲۰۲۲ متمماً واجباته الدينية.

تقبل التعازي يوم الاربعاء 21 الجاري في صالون كنيسة سيدة البشارة للروم الارثوذكس، شارع لبنان، الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً

الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة أو للصليب الأحمر.
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