نجيب ميشال عبدالنور

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إبنته: ميشال عبدالنور زوجة كارلوس بركه واولادهما:بول وجوليانإبنه: زياد عبدالنورشقيقه: رينه عبد النور وزوجته (في المهجر)شقيقته: نورما ارملة داوود عيد واولادها وعائلاتهم (في المهجر)وعموم عائلات: عبدالنور، روفايل، حصني، بركه، عيد، الأسمر وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومنجيب ميشال عبدالنورزوج المرحومة سميرة روفايلالمنتقل الى رحمته تعالى يوم السبت الواقع فيه 17 كانون الاول ۲۰۲۲ متمماً واجباته الدينية.تقبل التعازي يوم الاربعاء 21 الجاري في صالون كنيسة سيدة البشارة للروم الارثوذكس، شارع لبنان، الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءًالرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة أو للصليب الأحمر.