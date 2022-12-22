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تعازي ووفيات

هيكل نعمة الله ريشا

Lebanon 24
22-12-2022 | 22:27
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رقد على رجاء القيامة المجيدة المرحوم

هيكل نعمة الله ريشا

مدير الصيانة في كازينو لبنان سابقاً

زوجته المرحومة ماري روز فاتك زوين

ابنه: ايلي وزوجته كاتيا انطوان عويس وعائلتهما

ابنته: مهى زوجة ملحم ابو انطون وعائلتهما
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شقيقه: زخيا (مدير عام سابق في الجمارك) وزوجته صونيا كنعان واولادهما وعائلاتهم

اولاد شقيقه المرحوم ايلي وعائلاتهم

اولا شقيقته المرحومة الماز زوجة المرحوم الشيخ رفيق الخازن وعائلاتهم

اولاد شقيقته المرحومة منيرة زوجة المرحوم اميل الهوا وعائلاتهم

اولاد حميه: زوين زوين وعائلته

العميد شارل زوين وعائلته

نوفل زوين وعائلته

نجيب زوين وعائلته

ابنتا حميه: هوغيت ارملة المرحوم فؤاد عساف واولادها وعائلاتهم

كاترين زوجة بطرس فرح واولادهما وعائلاتهم

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الجمعة 23 الجاري الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر في كنيسة سيدة المعونات الرعائية – حارة صخر.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً في صالون الكنيسة.
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