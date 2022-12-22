هيكل نعمة الله ريشا

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رقد على رجاء القيامة المجيدة المرحومهيكل نعمة الله ريشامدير الصيانة في كازينو لبنان سابقاًزوجته المرحومة ماري روز فاتك زوينابنه: ايلي وزوجته كاتيا انطوان عويس وعائلتهماابنته: مهى زوجة ملحم ابو انطون وعائلتهماشقيقه: زخيا (مدير عام سابق في الجمارك) وزوجته صونيا كنعان واولادهما وعائلاتهماولاد شقيقه المرحوم ايلي وعائلاتهماولا شقيقته المرحومة الماز زوجة المرحوم الشيخ رفيق الخازن وعائلاتهماولاد شقيقته المرحومة منيرة زوجة المرحوم اميل الهوا وعائلاتهماولاد حميه: زوين زوين وعائلتهالعميد شارل زوين وعائلتهنوفل زوين وعائلتهنجيب زوين وعائلتهابنتا حميه: هوغيت ارملة المرحوم فؤاد عساف واولادها وعائلاتهمكاترين زوجة بطرس فرح واولادهما وعائلاتهميحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الجمعة 23 الجاري الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر في كنيسة سيدة المعونات الرعائية – حارة صخر.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً في صالون الكنيسة.