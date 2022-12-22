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تعازي ووفيات

جميل عبدالمسيح الشماس

Lebanon 24
22-12-2022 | 22:28
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أولاده: النقيب جينا زوجة البروفسور مايك مسعود وولديها:

ماريا لولو وجميل ريشار مراد

أمل

فايز وزوجته جانيت اسحاق وبناته:

تارا، كارن ورومي

شقيقته: اولاد المرحومة اسما زوجة المرحوم فهمي شاكر

أشقاؤه: اولاد المرحوم جان
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اولاد المرحوم فوزي

اولاد المرحوم الياس

فؤاد وزوجته روز الياس ابراهيم وعائلتها

وعموم عائلات: الشماس، مديواية، شاكر، افرام، منصور، بكداش، الياس ابراهيم، مراد، سخط، زافارو، غرزاني، مسعود، اسحاق وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم

جميل عبدالمسيح الشماس

نائب بيروت الأسبق

زوجته المرحومة لولو حنا مديواية

المنتقل الى الملكوت السماوي يوم الأربعاء في 21 كانون الأول ٢٠٢٢ مزوداً بالأسرار الكنسية.

تقام الصلاة لراحة نفسه الساعة العاشرة صباح اليوم الجمعة 23 الجاري في كنيسة مارافرام للسريان الارثوذكس، الأشرفية، طلعة السيوفي. ينطلق موكب الجثمان بعد الصلاة الى مسقط رأسه زحلة حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي بعد الدفن في صالون كنيسة مار جريس للسريان الارثوذكس، حي الميدان، زحلة ابتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.

للتعازي: جينا: 03509000

فايز: 03303092

أمل 03209948
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