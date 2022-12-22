جميل عبدالمسيح الشماس

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أولاده: النقيب جينا زوجة البروفسور مايك مسعود وولديها:ماريا لولو وجميل ريشار مرادأملفايز وزوجته جانيت اسحاق وبناته:تارا، كارن وروميشقيقته: اولاد المرحومة اسما زوجة المرحوم فهمي شاكرأشقاؤه: اولاد المرحوم جاناولاد المرحوم فوزياولاد المرحوم الياسفؤاد وزوجته روز الياس ابراهيم وعائلتهاوعموم عائلات: الشماس، مديواية، شاكر، افرام، منصور، بكداش، الياس ابراهيم، مراد، سخط، زافارو، غرزاني، مسعود، اسحاق وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومجميل عبدالمسيح الشماسنائب بيروت الأسبقزوجته المرحومة لولو حنا مديوايةالمنتقل الى الملكوت السماوي يوم الأربعاء في 21 كانون الأول ٢٠٢٢ مزوداً بالأسرار الكنسية.تقام الصلاة لراحة نفسه الساعة العاشرة صباح اليوم الجمعة 23 الجاري في كنيسة مارافرام للسريان الارثوذكس، الأشرفية، طلعة السيوفي. ينطلق موكب الجثمان بعد الصلاة الى مسقط رأسه زحلة حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة.تقبل التعازي بعد الدفن في صالون كنيسة مار جريس للسريان الارثوذكس، حي الميدان، زحلة ابتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.للتعازي: جينا: 03509000فايز: 03303092أمل 03209948