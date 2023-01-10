سيمون عادل مكرزل

Advertisement

رقدت على رجاء القيامةسيمون عادل مكرزلزوجة الياس شفيق سعدالقنصل الفخري لجمهورية مولدوفااولادها بسكال سعد وزوجها ادي ابو نعوم واولادهما: ليا و كلويه وانطونيشادي سعدشقيقها المحامي ريمون مكرزل وزوجته هلا نجيم وعائلتهماشقيقتها يولا مكرزل وزوجها جوزف جبور وعائلتهمااسلافها عائلة المرحوم حبيب سعدنبيل سعد وعائلتهجوزف سعد وزوجته احلام ابو مراد وعائلتهماابنة حميها هنا وزوجها سمير سماره وعائلتهماوعموم عائلات بعبدا والنبطيه وادما وعين سعاده والحدت ينعون اليكم.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاربعاء 11 الجاري في كنيسة القديسة ريتا للروم الملكيين الكاثوليك، مونتي فردي.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً في صالون كنيسة القديسة ريتا للروم الملكيين الكاثوليك - مونتي فردي. ويوم الخميس 12 الجاري ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً في منزل الفقيدة في عين سعاده، شارع الراعي الصالح.