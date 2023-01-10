رقدت على رجاء القيامة
سيمون عادل مكرزل
زوجة الياس شفيق سعد
القنصل الفخري لجمهورية مولدوفا
اولادها بسكال سعد وزوجها ادي ابو نعوم واولادهما: ليا و كلويه وانطوني
شادي سعد
شقيقها المحامي ريمون مكرزل وزوجته هلا نجيم وعائلتهما
شقيقتها يولا مكرزل وزوجها جوزف جبور وعائلتهما
اسلافها عائلة المرحوم حبيب سعد
نبيل سعد وعائلته
جوزف سعد وزوجته احلام ابو مراد وعائلتهما
ابنة حميها هنا وزوجها سمير سماره وعائلتهما
وعموم عائلات بعبدا والنبطيه وادما وعين سعاده والحدت ينعون اليكم.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاربعاء 11 الجاري في كنيسة القديسة ريتا للروم الملكيين الكاثوليك، مونتي فردي.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً في صالون كنيسة القديسة ريتا للروم الملكيين الكاثوليك - مونتي فردي. ويوم الخميس 12 الجاري ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً في منزل الفقيدة في عين سعاده، شارع الراعي الصالح.