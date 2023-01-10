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تعازي ووفيات

كميل نجيب اسطفان

Lebanon 24
10-01-2023 | 22:35
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زوجته انجال تاطوسیان

إبنه کلود

وانسباؤهم ينعون اليكم فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم

الدكتور

كميل نجيب اسطفان

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاربعاء ١١ الجاري في كنيسة سيدة المعونة الدائمة للروم الملكيين الكاثوليك، فرن الشباك ثم ينقل جثمان الفقيد الى مسقط رأسه دير القمر حيث يقام صلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة والنصف في كنيسة مار الياس ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة.
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تقبل التعازي يوم الاربعاء ۱۱ الجاري في صالون الكنيسة سيدة المعونة ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.
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