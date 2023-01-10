كميل نجيب اسطفان

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زوجته انجال تاطوسیانإبنه کلودوانسباؤهم ينعون اليكم فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومالدكتوركميل نجيب اسطفانيحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاربعاء ١١ الجاري في كنيسة سيدة المعونة الدائمة للروم الملكيين الكاثوليك، فرن الشباك ثم ينقل جثمان الفقيد الى مسقط رأسه دير القمر حيث يقام صلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة والنصف في كنيسة مار الياس ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة.تقبل التعازي يوم الاربعاء ۱۱ الجاري في صالون الكنيسة سيدة المعونة ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.