14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تعازي ووفيات
كميل نجيب اسطفان
Lebanon 24
10-01-2023
|
22:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
زوجته انجال تاطوسیان
إبنه کلود
وانسباؤهم ينعون اليكم فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
الدكتور
كميل نجيب اسطفان
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاربعاء ١١ الجاري في كنيسة سيدة المعونة الدائمة للروم الملكيين الكاثوليك، فرن الشباك ثم ينقل جثمان الفقيد الى مسقط رأسه دير القمر حيث يقام صلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة والنصف في كنيسة مار الياس ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة.
Advertisement
تقبل التعازي يوم الاربعاء ۱۱ الجاري في صالون الكنيسة سيدة المعونة ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. إليكم ما أعلنه عن "صيرفة"
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. إليكم ما أعلنه عن "صيرفة"
12:38 | 2023-01-10
10/01/2023 12:38:22
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال أيام.. إليكم ما سيجري بشأن "صيرفة"
Lebanon 24
خلال أيام.. إليكم ما سيجري بشأن "صيرفة"
14:19 | 2023-01-10
10/01/2023 02:19:56
Lebanon 24
Lebanon 24
السفيرة الأميركية تحمل طفلة فنان لبناني... وهذه الرسالة المؤثرة التي وجهتها لها (فيديو)
Lebanon 24
السفيرة الأميركية تحمل طفلة فنان لبناني... وهذه الرسالة المؤثرة التي وجهتها لها (فيديو)
12:08 | 2023-01-10
10/01/2023 12:08:38
Lebanon 24
Lebanon 24
جثة في بيروت تثير بلبلة.. أين عُثر عليها؟
Lebanon 24
جثة في بيروت تثير بلبلة.. أين عُثر عليها؟
11:08 | 2023-01-10
10/01/2023 11:08:08
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثةٌ بين لبنان واليُونان.. هذا ما شهدته إحدى الطائرات صباحاً
Lebanon 24
حادثةٌ بين لبنان واليُونان.. هذا ما شهدته إحدى الطائرات صباحاً
16:03 | 2023-01-10
10/01/2023 04:03:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات
07:07 | 2023-01-11
الاباتي أنطوان خليفة في ذمة الله.. المحبّ والمثقّف والمخلص لوطنه
03:35 | 2023-01-11
حسين الحسيني في ذمة الله
22:34 | 2023-01-10
سيمون عادل مكرزل
02:57 | 2023-01-08
الموت يُغيّب والدة رئيس مجلس إدارة "كازينو لبنان"
23:55 | 2023-01-06
بالتفاصيل.. هذا موعد جنازة وديع جورج وسوف (صورة)
16:10 | 2023-01-06
المأساة تهزّ جورج وسوف.. نجله وديع يُفارق الحياة!
فيديو
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
11/01/2023 18:07:47
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
11/01/2023 18:07:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
03:00 | 2023-01-04
11/01/2023 18:07:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact