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تعازي ووفيات
جوزفين شحاده الشعّار
Lebanon 24
11-01-2023
|
23:10
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أولادها انطوان وزوجته ايفيت غازي وأولادهما وعائلاتهم
ندره وزوجته ليليان مونس واولادهما وعائلاتهم
إبنتها ماغي زوجة فارس شموني واولادهما وعائلاتهم
وعموم عائلات حوش حالا وزحلة وأنسباؤهم ينعون إليكم المرحومة
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جوزفين شحاده الشعّار
أرملة المرحوم جان ندره معکرون
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة 13 كانون الثاني في كنيسة السيدة، حوش حالا (رياق).
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية السادسة مساءً.
نظراً للظروف الراهنة عائلة الفقيدة تشكر كل من سيشاركها الصلاة لراحة نفسها ان كان حضورياً او من منزله.
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