Advertisement

تعازي ووفيات

جوزفين شحاده الشعّار

Lebanon 24
11-01-2023 | 23:10
A-
A+
Doc-P-1027965-638091007199541037.jpg
Doc-P-1027965-638091007199541037.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أولادها انطوان وزوجته ايفيت غازي وأولادهما وعائلاتهم

ندره وزوجته ليليان مونس واولادهما وعائلاتهم

إبنتها ماغي زوجة فارس شموني واولادهما وعائلاتهم

وعموم عائلات حوش حالا وزحلة وأنسباؤهم ينعون إليكم المرحومة
Advertisement

جوزفين شحاده الشعّار

أرملة المرحوم جان ندره معکرون

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة 13 كانون الثاني في كنيسة السيدة، حوش حالا (رياق).

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية السادسة مساءً.

نظراً للظروف الراهنة عائلة الفقيدة تشكر كل من سيشاركها الصلاة لراحة نفسها ان كان حضورياً او من منزله.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
23:14 | 2023-01-11
23:12 | 2023-01-11
07:07 | 2023-01-11
03:35 | 2023-01-11
22:35 | 2023-01-10
22:34 | 2023-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website