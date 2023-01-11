جوزفين شحاده الشعّار

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أولادها انطوان وزوجته ايفيت غازي وأولادهما وعائلاتهمندره وزوجته ليليان مونس واولادهما وعائلاتهمإبنتها ماغي زوجة فارس شموني واولادهما وعائلاتهموعموم عائلات حوش حالا وزحلة وأنسباؤهم ينعون إليكم المرحومةجوزفين شحاده الشعّارأرملة المرحوم جان ندره معکرونيحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة 13 كانون الثاني في كنيسة السيدة، حوش حالا (رياق).تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية السادسة مساءً.نظراً للظروف الراهنة عائلة الفقيدة تشكر كل من سيشاركها الصلاة لراحة نفسها ان كان حضورياً او من منزله.