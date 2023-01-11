كوليت حبيب نصرالله

Advertisement

أولادها خليل أميوني زوجته إران همند وابنتهما: ماريالينا أميوني زوجة رامي حايك وابنتاهما: لولوه ولياكريم أميوني واولاده: كامي، ساشا و جادأشقاؤها عائلة المرحومة مارسيل نصرالله ارملة المرحوم ميشال ربيزديب نصرالله زوجته الهام عماطوري وعائلتهماأنطوان نصرالله زوجته المرحومة منى خيرالله واولادهوعموم عائلات أميوني، نصرالله، نوفل، همند، حايك، ربيز، عماطوري، خيرالله وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومةكوليت حبيب نصراللهارملة المرحوم ميشال أميونيالمنتقلة الى رحمته تعالى يوم الثلثاء الواقع فيه 10 كانون الثاني 2023 متممة واجباتها الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت 14 كانون الثاني 2023 في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس، (مارنقولا)، الاشرفية، ثم توارى الثرى في مدفن العائلة ، مارمتر.تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الاحد 15 الجاري في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس، (مار نقولا)، الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.