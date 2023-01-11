أولادها خليل أميوني زوجته إران همند وابنتهما: ماريا
لينا أميوني زوجة رامي حايك وابنتاهما: لولوه وليا
كريم أميوني واولاده: كامي، ساشا و جاد
أشقاؤها عائلة المرحومة مارسيل نصرالله ارملة المرحوم ميشال ربيز
ديب نصرالله زوجته الهام عماطوري وعائلتهما
أنطوان نصرالله زوجته المرحومة منى خيرالله واولاده
وعموم عائلات أميوني، نصرالله، نوفل، همند، حايك، ربيز، عماطوري، خيرالله وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة
كوليت حبيب نصرالله
ارملة المرحوم ميشال أميوني
المنتقلة الى رحمته تعالى يوم الثلثاء الواقع فيه 10 كانون الثاني 2023 متممة واجباتها الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت 14 كانون الثاني 2023 في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس، (مارنقولا)، الاشرفية، ثم توارى الثرى في مدفن العائلة ، مارمتر.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الاحد 15 الجاري في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس، (مار نقولا)، الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.