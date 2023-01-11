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تعازي ووفيات

ناديا نخله عجرم

Lebanon 24
11-01-2023 | 23:14
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ولادها كابي كساب زوجته نادين سالم واولادهما:

غبريالا وجف

نيكول كساب زوجة هاني رعيدي وابنتهما:

كريستينا

شقيقها المرحوم جورج عجرم

أولاد شقيقتها المرحومة ايلين ارملة المرحوم الياس سابا وعائلاتهم
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أولاد شقيقتها المرحومة يولاند ارملة المرحوم يني أوبري وعائلاتهم

وعموم عائلات كساب، عجرم، سالم، رعيدي، سابا، أوبري، كرم، الكك وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة

ناديا نخله عجرم

ارملة المرحوم جوزف كساب

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس ١٢ الجاري في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مار متر)، الاشرفية، حيث توارى الثرى في مدفن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الجمعة 13 الجاري في صالون كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مار متر)، الاشرفية، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
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