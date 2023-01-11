ناديا نخله عجرم

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ولادها كابي كساب زوجته نادين سالم واولادهما:غبريالا وجفنيكول كساب زوجة هاني رعيدي وابنتهما:كريستيناشقيقها المرحوم جورج عجرمأولاد شقيقتها المرحومة ايلين ارملة المرحوم الياس سابا وعائلاتهمأولاد شقيقتها المرحومة يولاند ارملة المرحوم يني أوبري وعائلاتهموعموم عائلات كساب، عجرم، سالم، رعيدي، سابا، أوبري، كرم، الكك وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومةناديا نخله عجرمارملة المرحوم جوزف كسابيحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس ١٢ الجاري في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مار متر)، الاشرفية، حيث توارى الثرى في مدفن العائلة.تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الجمعة 13 الجاري في صالون كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مار متر)، الاشرفية، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.