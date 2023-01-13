خليل أنطون المالح

Advertisement

زوجة الفقيد المحامية كريستيان سمير صعببناته كارلا زوجة مارك شلحت وعائلتهماباولا زوجة شون كاربيلوسكي وعائلتهماليا زوجة دانيال جرجوره وعائلتهماوالدة بناته جوجو جورج ميرزاشقيقاه جوزف أنطون المالح وعائلته (في المهجر)المهندس كميل أنطون المالح وعائلته (في المهجر)ساندرا زوجة غريغ شرّيق وعائلتهما (في المهجر)وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم المرحومخليل أنطون المالحيحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاحد 15 الجاري في كنيسة سيدة البشارة للروم الملكيين الكاثوليك، الربوة ويوارى الثرى في مدافن العائلة (الفنار).تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الواحدة من بعد الظهر ويوم الاثنين 16 الجاري في صالون كنيسة سيدة البشارة للروم الملكيين الكاثوليك، الربوة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.