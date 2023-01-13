زوجة الفقيد المحامية كريستيان سمير صعب
بناته كارلا زوجة مارك شلحت وعائلتهما
باولا زوجة شون كاربيلوسكي وعائلتهما
ليا زوجة دانيال جرجوره وعائلتهما
والدة بناته جوجو جورج ميرزا
شقيقاه جوزف أنطون المالح وعائلته (في المهجر)
المهندس كميل أنطون المالح وعائلته (في المهجر)
ساندرا زوجة غريغ شرّيق وعائلتهما (في المهجر)
وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم المرحوم
خليل أنطون المالح
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاحد 15 الجاري في كنيسة سيدة البشارة للروم الملكيين الكاثوليك، الربوة ويوارى الثرى في مدافن العائلة (الفنار).
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الواحدة من بعد الظهر ويوم الاثنين 16 الجاري في صالون كنيسة سيدة البشارة للروم الملكيين الكاثوليك، الربوة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.