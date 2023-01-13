Advertisement

تعازي ووفيات

جوزف وديع السكاف

Lebanon 24
13-01-2023 | 22:24
A-
A+
Doc-P-1028576-638092706990761561.jpg
Doc-P-1028576-638092706990761561.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جامعة آل السكاف في لبنان والمهجر

نقابة المحامين في بيروت

زوجة الفقيد مارلين دالنباخ

شقيقته أولاد المرحومة سعاد ارملة المرحوم فارس مسلّم وعائلاتهم

أشقاؤه مي نجيم أرملة المرحوم انطوان السكاف وعائلاتهم
Advertisement

أوديت السكاف أرملة المرحوم جان السكاف وأولادها وعائلاتهم

ميشلين توتنجي أرملة المرحوم الدكتور جورج السكاف وأولادها وعائلاتهم

المهندس الياس وزوجته الدكتورة جوزيان ماضي وأولادهما وعائلاتهم

أعمامه أولاد المرحوم أمين السكاف وعائلاتهم

أولاد المرحوم نقولا السكاف وعائلاتهم

خالته أولاد المرحومة أولغا أرملة المرحوم جوزف السكاف وعائلاتهم

وعموم عائلات السكاف، دالنباخ، نجيم، توتنجي، ماضي، مسلم، الحاج شاهين، لارتيغ، نعيم وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الاسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم

المحامي

جوزف وديع السكاف

الراقد على رجاء القيامة والحياة الابدية يوم الخميس الواقع فيه 12 كانون الثاني 2023 متممًا واجباته الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت الواقع فيه 14 كانون الثاني 2023 في كاتدرائية سيدة النجاة للروم الملكيين الكاثوليك – زحلة (الدفن في مدافن البيادر).

تقبل التعازي طيلة يوم السبت الواقع فيه 14 كانون الثاني 2023 في صالون الكاتدرائية من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الخامسة مساء ويوم الاثنين الواقع فيه 16 كانون الثاني 2023 في صالون مطرانية بيروت للروم الملكيين الكاثوليك - طريق الشام من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى السادسة مساءً.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:08 | 2023-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:33 | 2023-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:52 | 2023-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
22:22 | 2023-01-13
23:14 | 2023-01-11
23:12 | 2023-01-11
23:10 | 2023-01-11
07:07 | 2023-01-11
03:35 | 2023-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website