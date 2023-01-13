جامعة آل السكاف في لبنان والمهجر
نقابة المحامين في بيروت
زوجة الفقيد مارلين دالنباخ
شقيقته أولاد المرحومة سعاد ارملة المرحوم فارس مسلّم وعائلاتهم
أشقاؤه مي نجيم أرملة المرحوم انطوان السكاف وعائلاتهم
أوديت السكاف أرملة المرحوم جان السكاف وأولادها وعائلاتهم
ميشلين توتنجي أرملة المرحوم الدكتور جورج السكاف وأولادها وعائلاتهم
المهندس الياس وزوجته الدكتورة جوزيان ماضي وأولادهما وعائلاتهم
أعمامه أولاد المرحوم أمين السكاف وعائلاتهم
أولاد المرحوم نقولا السكاف وعائلاتهم
خالته أولاد المرحومة أولغا أرملة المرحوم جوزف السكاف وعائلاتهم
وعموم عائلات السكاف، دالنباخ، نجيم، توتنجي، ماضي، مسلم، الحاج شاهين، لارتيغ، نعيم وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الاسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
المحامي
جوزف وديع السكاف
الراقد على رجاء القيامة والحياة الابدية يوم الخميس الواقع فيه 12 كانون الثاني 2023 متممًا واجباته الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت الواقع فيه 14 كانون الثاني 2023 في كاتدرائية سيدة النجاة للروم الملكيين الكاثوليك – زحلة (الدفن في مدافن البيادر).
تقبل التعازي طيلة يوم السبت الواقع فيه 14 كانون الثاني 2023 في صالون الكاتدرائية من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الخامسة مساء ويوم الاثنين الواقع فيه 16 كانون الثاني 2023 في صالون مطرانية بيروت للروم الملكيين الكاثوليك - طريق الشام من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى السادسة مساءً.