جوزف وديع السكاف

Advertisement

جامعة آل السكاف في لبنان والمهجرنقابة المحامين في بيروتزوجة الفقيد مارلين دالنباخشقيقته أولاد المرحومة سعاد ارملة المرحوم فارس مسلّم وعائلاتهمأشقاؤه مي نجيم أرملة المرحوم انطوان السكاف وعائلاتهمأوديت السكاف أرملة المرحوم جان السكاف وأولادها وعائلاتهمميشلين توتنجي أرملة المرحوم الدكتور جورج السكاف وأولادها وعائلاتهمالمهندس الياس وزوجته الدكتورة جوزيان ماضي وأولادهما وعائلاتهمأعمامه أولاد المرحوم أمين السكاف وعائلاتهمأولاد المرحوم نقولا السكاف وعائلاتهمخالته أولاد المرحومة أولغا أرملة المرحوم جوزف السكاف وعائلاتهموعموم عائلات السكاف، دالنباخ، نجيم، توتنجي، ماضي، مسلم، الحاج شاهين، لارتيغ، نعيم وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الاسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومالمحاميجوزف وديع السكافالراقد على رجاء القيامة والحياة الابدية يوم الخميس الواقع فيه 12 كانون الثاني 2023 متممًا واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت الواقع فيه 14 كانون الثاني 2023 في كاتدرائية سيدة النجاة للروم الملكيين الكاثوليك – زحلة (الدفن في مدافن البيادر).تقبل التعازي طيلة يوم السبت الواقع فيه 14 كانون الثاني 2023 في صالون الكاتدرائية من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الخامسة مساء ويوم الاثنين الواقع فيه 16 كانون الثاني 2023 في صالون مطرانية بيروت للروم الملكيين الكاثوليك - طريق الشام من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى السادسة مساءً.