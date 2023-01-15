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تعازي ووفيات

مينرفا سعيد المر

Lebanon 24
15-01-2023 | 22:21
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اولادها غسان الياس هبر زوجته ياسمين محـمد يتيم وابنهما:

مازن زوجته كالين عريضه وعائلتهما والمرحوم كريم

وليد الياس هبر زوجته لينا نزيه الشيخ واولادهما:

نديم، رمزي وتالا

راغدة زوجة سامي سماحه واولادهما:
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رولا وزياد

رنده واولادها:

فرح ومحي الدين

اشقاؤها اولاد المرحوم الياس سعيد المر وعائلاتهم

اولاد المرحوم داوود سعيد المر وعائلاتهم

شقيقاتها اولاد المرحومة لوريس ارملة لبيب ناصيف وعائلاتهم

اولاد المرحومة اليس ارملة يوسف جريديني وعائلاتهم

اولاد المرحومة ماغي ارملة فيليمون قازان وعائلاتهم

وعائلات هبر، المر، يتيم، الشيخ، سماحه، شلهوب، شكرالله، ناصيف، جريديني، قازان، عريضه، بريدي، فرح، عازار، سخا، عطيه، ابو رجيلي، حداد، ابو رحال وعموم عائلات الشويفات وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم فقيدتهم الغالية المرحومة

مينرفا سعيد المر

الراقدة على رجاء القيامة يوم الاحد في 15 كانون الثاني 2023 مزودة بالاسرار الالهية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين 16 الجاري في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مار متر)، الاشرفية حيث توارى الثرى في مدفن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر. ويوم الثلثاء 17 الجاري في صالون كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مار متر)، الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الخامسة مساءً.
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