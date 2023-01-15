مينرفا سعيد المر

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اولادها غسان الياس هبر زوجته ياسمين محـمد يتيم وابنهما:مازن زوجته كالين عريضه وعائلتهما والمرحوم كريموليد الياس هبر زوجته لينا نزيه الشيخ واولادهما:نديم، رمزي وتالاراغدة زوجة سامي سماحه واولادهما:رولا وزيادرنده واولادها:فرح ومحي الديناشقاؤها اولاد المرحوم الياس سعيد المر وعائلاتهماولاد المرحوم داوود سعيد المر وعائلاتهمشقيقاتها اولاد المرحومة لوريس ارملة لبيب ناصيف وعائلاتهماولاد المرحومة اليس ارملة يوسف جريديني وعائلاتهماولاد المرحومة ماغي ارملة فيليمون قازان وعائلاتهموعائلات هبر، المر، يتيم، الشيخ، سماحه، شلهوب، شكرالله، ناصيف، جريديني، قازان، عريضه، بريدي، فرح، عازار، سخا، عطيه، ابو رجيلي، حداد، ابو رحال وعموم عائلات الشويفات وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم فقيدتهم الغالية المرحومةمينرفا سعيد المرالراقدة على رجاء القيامة يوم الاحد في 15 كانون الثاني 2023 مزودة بالاسرار الالهية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين 16 الجاري في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مار متر)، الاشرفية حيث توارى الثرى في مدفن العائلة.تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر. ويوم الثلثاء 17 الجاري في صالون كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مار متر)، الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الخامسة مساءً.