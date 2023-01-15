آمال فريد فرهود بوضاهر

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اولاد الفقيدة فؤاد نقفور وعائلته (في المهجر)رمزي نقفوروليد نقفور وعائلتهزاهي نقفورومن ينتسب اليهم ينعون اليكم المأسوف عليها المرحومةآمال فريد فرهود بوضاهرارملة المرحوم جوزف فؤاد نقفوريحتفل بالصلاة لراحـة نفسها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 17 كانون الثاني 2023 في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، بيروت طريق الشام.ثم ينقل جثمانها بعد الصلاة الى مسقط راسها دير ميماس حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة.تقبل التعازي يـوم الاربعاء ١٨ الجاري من الساعة الحادية عشر من قبل الظهر حتى السادسة مساءً في صالون مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، بيروت طريق الشام.