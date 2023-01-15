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تعازي ووفيات

آمال فريد فرهود بوضاهر

Lebanon 24
15-01-2023 | 22:23
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اولاد الفقيدة فؤاد نقفور وعائلته (في المهجر)

رمزي نقفور

وليد نقفور وعائلته

زاهي نقفور

ومن ينتسب اليهم ينعون اليكم المأسوف عليها المرحومة

آمال فريد فرهود بوضاهر

ارملة المرحوم جوزف فؤاد نقفور

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يحتفل بالصلاة لراحـة نفسها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 17 كانون الثاني 2023 في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، بيروت طريق الشام.

ثم ينقل جثمانها بعد الصلاة الى مسقط راسها دير ميماس حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي يـوم الاربعاء ١٨ الجاري من الساعة الحادية عشر من قبل الظهر حتى السادسة مساءً في صالون مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، بيروت طريق الشام.
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