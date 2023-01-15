انتقلت الى رحمته تعالى المرحومة
ماريا جرجس الياس
زوجة السفير فريد سماحه
ابنتها سمر زوجة المهندس ناجي الهبر وأولادهما ادوار وفريدريك وكلويه
أشقاؤها أرملة شقيقها جان الياس أندره نعيم وأولادهما وعائلتهم
روبير الياس وزوجته المحامية فيفيان البرجي وأولادهما وعائلتهم
أرملة شقيقها منير الياس: لوسيا وأولاد ابنتهما (في المهجر)
أرملة شقيقها بيار الياس: ميراي عقل وابنهما وعائلته
شقيقتاها سهام زوجة المحامي جوزف فرح وأولادهما وعائلتهم
أوليفيا زوجة السفير طوني بريدي وأولادهما وعائلتهم.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الاثنين 16 كانون الثاني 2023 الساعة الثانية والنصف بعد الظهر في كنيسة سيدة البشارة للروم الارثوذكس، الجوار، المتن.
تقبل التعازي يوم الاثنين قبل الدفن من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساء.
ويوم الثلثاء 17 منه في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مار نقولا) الأشرفية، من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساء.