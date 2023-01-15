ماريا جرجس الياس

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انتقلت الى رحمته تعالى المرحومةماريا جرجس الياسزوجة السفير فريد سماحهابنتها سمر زوجة المهندس ناجي الهبر وأولادهما ادوار وفريدريك وكلويهأشقاؤها أرملة شقيقها جان الياس أندره نعيم وأولادهما وعائلتهمروبير الياس وزوجته المحامية فيفيان البرجي وأولادهما وعائلتهمأرملة شقيقها منير الياس: لوسيا وأولاد ابنتهما (في المهجر)أرملة شقيقها بيار الياس: ميراي عقل وابنهما وعائلتهشقيقتاها سهام زوجة المحامي جوزف فرح وأولادهما وعائلتهمأوليفيا زوجة السفير طوني بريدي وأولادهما وعائلتهم.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الاثنين 16 كانون الثاني 2023 الساعة الثانية والنصف بعد الظهر في كنيسة سيدة البشارة للروم الارثوذكس، الجوار، المتن.تقبل التعازي يوم الاثنين قبل الدفن من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساء.ويوم الثلثاء 17 منه في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مار نقولا) الأشرفية، من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساء.