اميل جرجي نجم

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رقد على رجاء القيامةالمحامياميل جرجي نجمحائز على وسام قداسة البابا برتبةCommandeur de l'Ordre de Saint-Grégoire-le-Grandزوجته المحامية هيام جوزف رحيّماولاده المهندس جورج نجم وعائلتهعضو المجلس الدستوري ميراي نجم وزوجها المهندس بول شكرالله وعائلتهماالمحامية د. كارول نجم وزوجها المحامي نبيل مخلوف وعائلتهماالمحامي هنري نجم وزوجته المحامية ألين الفاضي وعائلتهماشقيقه المهندس د. كميل نجم وعائلتهمنى البستاني ارملة شقيقه الدكتور سليم نجم وعائلتهارين صباغة ارملة شقيقه المحامي الياس نجم وعائلتها (في المهجر)المحامية صونيا عبده ارملة شقيقه المحامي جوزف نجم وعائلتها (في المهجر) وأنسباؤهم ينعونه إليكم.يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه الحادية عشر من قبل ظهر الاثنين 16 الجاري في كنيسة سانت ريتا - سن الفيل، حرج تابت ويوارى الثرى في مسقط رأسه شبطينتقبل التعازي الاثنين 16 الجاري بعد الدفن لغاية السادسة مساءً في صالون رعية مار إدنا - شبطينويوم الثلثاء 17 الجاري من الحادية عشرة من قبل الظهر لغاية السادسة مساءً في صالون كنيسة سانت ريتا سن الفيل، حرج تابت.