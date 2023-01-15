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تعازي ووفيات

اميل جرجي نجم

Lebanon 24
15-01-2023 | 22:26
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رقد على رجاء القيامة

المحامي

اميل جرجي نجم

حائز على وسام قداسة البابا برتبة

Commandeur de l'Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand

زوجته المحامية هيام جوزف رحيّم

اولاده المهندس جورج نجم وعائلته
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عضو المجلس الدستوري ميراي نجم وزوجها المهندس بول شكرالله وعائلتهما

المحامية د. كارول نجم وزوجها المحامي نبيل مخلوف وعائلتهما

المحامي هنري نجم وزوجته المحامية ألين الفاضي وعائلتهما

شقيقه المهندس د. كميل نجم وعائلته

منى البستاني ارملة شقيقه الدكتور سليم نجم وعائلتها

رين صباغة ارملة شقيقه المحامي الياس نجم وعائلتها (في المهجر)

المحامية صونيا عبده ارملة شقيقه المحامي جوزف نجم وعائلتها (في المهجر) وأنسباؤهم ينعونه إليكم.

يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه الحادية عشر من قبل ظهر الاثنين 16 الجاري في كنيسة سانت ريتا - سن الفيل، حرج تابت ويوارى الثرى في مسقط رأسه شبطين

تقبل التعازي الاثنين 16 الجاري بعد الدفن لغاية السادسة مساءً في صالون رعية مار إدنا - شبطين

ويوم الثلثاء 17 الجاري من الحادية عشرة من قبل الظهر لغاية السادسة مساءً في صالون كنيسة سانت ريتا سن الفيل، حرج تابت.
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