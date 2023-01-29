يوسف (جو) جورج برنس

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رقد على رجاء القيامة المجيدة مساء السبت 28 كانون الثاني 2023 متمماً واجباته الدينية المأسوف عليه المرحوميوسف (جو) جورج برنسزوجة الفقيد باسكال كسروان لبكيإبناه جان - جورجمكسيم وزوجته ساره جبيليإبنته مورغانعائلة شقيقه المرحوم سليم برنسشقيقته اميلي زوجة رولان أسمر وأولادهما وعائلاتهمحماته يولاند يوسف عوده أرملة المرحوم كسروان لبكي وأولادها وعائلاتهموعموم عائلات برنس، لبكي، مباردي، أسمر، عوده، جبيلي، مبارك، بلاكيوال، شبلي، بوكاره ومن ينتسب اليهم في الوطن والمهجر ينعونه اليكم بمزيد من الرجاء المسيحي.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه نهار الثلثاء ۳۱ الجاري الساعة الثالثة بعد الظهر في كاتدرائية سيدة العطايا، ادما ثم ينقل الجثمان الى مدافن العائلة - في الكفور حيث يوارى الثرى.تقبل التعازي يوم الثلثاء ٣١ الجاري قبل الدفن اعتباراً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى موعد الدفن ويوم الاربعاء الاول من شباط ۲۰۲۳ اعتباراً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً في صالون كاتدرائية سيدة العطايا، ادما.