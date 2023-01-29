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تعازي ووفيات

يوسف (جو) جورج برنس

Lebanon 24
29-01-2023 | 22:43
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رقد على رجاء القيامة المجيدة مساء السبت 28 كانون الثاني 2023 متمماً واجباته الدينية المأسوف عليه المرحوم

يوسف (جو) جورج برنس

زوجة الفقيد باسكال كسروان لبكي

إبناه جان - جورج

مكسيم وزوجته ساره جبيلي
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إبنته مورغان

عائلة شقيقه المرحوم سليم برنس

شقيقته اميلي زوجة رولان أسمر وأولادهما وعائلاتهم

حماته يولاند يوسف عوده أرملة المرحوم كسروان لبكي وأولادها وعائلاتهم

وعموم عائلات برنس، لبكي، مباردي، أسمر، عوده، جبيلي، مبارك، بلاكيوال، شبلي، بوكاره ومن ينتسب اليهم في الوطن والمهجر ينعونه اليكم بمزيد من الرجاء المسيحي.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه نهار الثلثاء ۳۱ الجاري الساعة الثالثة بعد الظهر في كاتدرائية سيدة العطايا، ادما ثم ينقل الجثمان الى مدافن العائلة - في الكفور حيث يوارى الثرى.

تقبل التعازي يوم الثلثاء ٣١ الجاري قبل الدفن اعتباراً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى موعد الدفن ويوم الاربعاء الاول من شباط ۲۰۲۳ اعتباراً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً في صالون كاتدرائية سيدة العطايا، ادما.
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