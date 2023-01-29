هنري الفرد كتانة

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زوجة الفقيد جوزيت غاستون هوشرأولاده الفرد زوجته جون كتانة واولادهم: هنري، كلوي، كارولين وكريستينريم زوجة وائل يارد وأولادهم: الكسندر ودومينيكريا زوجة فيليب فياض وأولادهم: زووي، ايزابيل وكامينديم زوجته مايا كتانة وأولادهم: تيمور وميا-روزشقيقاه: عائلة المرحوم ريمون كتانة (في المهجر)عائلة المرحوم الفرد جونيور كتانةشقيقته منى، زوجة رمزي جريج وعائلتهماوعموم عائلات كتانة، هوشر، حمصي، نادر، يارد، فياض، غنطوس، جريج وانسباؤهم في الوطن والمهجرينعون اليكم وفاة فقيدهم الغالي المرحومهنري الفرد كتانةالمنتقل الى رحمته تعالى يوم الأربعاء 25 كانون الثاني 2023 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الاثنين 30 الجاري في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد الظهر في كاتدرائية القديس لويس للآباء الكبوشيين – باب ادريس.تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وغدا الثلاثاء 31 منه من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً في صالون كاتدرائية القديس لويس للآباء الكبوشيين – باب ادريس.البريد الكتروني: FamilleHenryKettaneh@gmail.com