Advertisement

تعازي ووفيات

هنري الفرد كتانة

Lebanon 24
29-01-2023 | 22:44
A-
A+
Doc-P-1033613-638106543341924251.jpg
Doc-P-1033613-638106543341924251.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زوجة الفقيد جوزيت غاستون هوشر

أولاده الفرد زوجته جون كتانة واولادهم: هنري، كلوي، كارولين وكريستين

ريم زوجة وائل يارد وأولادهم: الكسندر ودومينيك

ريا زوجة فيليب فياض وأولادهم: زووي، ايزابيل وكامي
Advertisement

نديم زوجته مايا كتانة وأولادهم: تيمور وميا-روز

شقيقاه: عائلة المرحوم ريمون كتانة (في المهجر)

عائلة المرحوم الفرد جونيور كتانة

شقيقته منى، زوجة رمزي جريج وعائلتهما

وعموم عائلات كتانة، هوشر، حمصي، نادر، يارد، فياض، غنطوس، جريج وانسباؤهم في الوطن والمهجر

ينعون اليكم وفاة فقيدهم الغالي المرحوم

هنري الفرد كتانة

المنتقل الى رحمته تعالى يوم الأربعاء 25 كانون الثاني 2023 متمماً واجباته الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الاثنين 30 الجاري في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد الظهر في كاتدرائية القديس لويس للآباء الكبوشيين – باب ادريس.

تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وغدا الثلاثاء 31 منه من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً في صالون كاتدرائية القديس لويس للآباء الكبوشيين – باب ادريس.

البريد الكتروني: FamilleHenryKettaneh@gmail.com
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:39 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
22:46 | 2023-01-29
22:45 | 2023-01-29
22:43 | 2023-01-29
22:21 | 2023-01-25
22:31 | 2023-01-24
11:51 | 2023-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website