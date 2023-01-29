زوجة الفقيد جوزيت غاستون هوشر
أولاده الفرد زوجته جون كتانة واولادهم: هنري، كلوي، كارولين وكريستين
ريم زوجة وائل يارد وأولادهم: الكسندر ودومينيك
ريا زوجة فيليب فياض وأولادهم: زووي، ايزابيل وكامي
نديم زوجته مايا كتانة وأولادهم: تيمور وميا-روز
شقيقاه: عائلة المرحوم ريمون كتانة (في المهجر)
عائلة المرحوم الفرد جونيور كتانة
شقيقته منى، زوجة رمزي جريج وعائلتهما
وعموم عائلات كتانة، هوشر، حمصي، نادر، يارد، فياض، غنطوس، جريج وانسباؤهم في الوطن والمهجر
ينعون اليكم وفاة فقيدهم الغالي المرحوم
هنري الفرد كتانة
المنتقل الى رحمته تعالى يوم الأربعاء 25 كانون الثاني 2023 متمماً واجباته الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الاثنين 30 الجاري في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد الظهر في كاتدرائية القديس لويس للآباء الكبوشيين – باب ادريس.
تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وغدا الثلاثاء 31 منه من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً في صالون كاتدرائية القديس لويس للآباء الكبوشيين – باب ادريس.
البريد الكتروني: FamilleHenryKettaneh@gmail.com