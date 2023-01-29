زوجة الفقيد مهى اميل نجار
اولاده هبة زوجة هيثم الحج وولديهما تاتيانا وفؤاد
سليم زوجته نيكول خنكو وولديهما اوليفيا ونيكولاس
رمزي زوجته رانا حبيب وبناتهما كلوي وماغي وكاترين
فرح زوجة روبرت ريد وابنتهما ايلا
شقيقه عائلة المرحوم النقيب الدكتور هاني نقولا ديب زوجته دعد كرم
شقيقاته عائلة المرحومة وداد ديب زوج المرحوم انطونيوس ديب
عائلة المرحومة نجوى ديب زوجة المرحوم الدكتور ابراهيم اسود
المرحومة نهى ديب
عائلة المرحومة هدى ديب زوجة المرحوم منيف فرح
وفاء ديب ارملة المرحوم الفراد وهبه والعائلة
عائلة المرحومة بهاء ديب زوجة سميح فرح
عائلة حميه منى نجار ارملة المرحوم الدكتور يعقوب العيناتي والعائلة
الدكتورة نجوى نجار زوجة المهندس حميد الدحداح والعائلة
المهندس رمزي نجار زوجته ليسلي نادر والعائلة
وعموم عائلات اميون وبشمزين ومن ينتسب اليهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم على رجاء القيامة والحياة الابدية وفاة فقيدهم الغالي المرحوم
الدكتور
ابراهيم نقولا ديب
والدته المرحومة عدله ابراهيم كرم
المنتقل الى رحمة الله تعالى نهار السبت الواقع فيه 28/1/2023 متمما واجباته الدينية
تقام الصلاة لراحة نفسه يوم الثلثاء 31/1/2023 الساعة الثالثة بعد الظهر في كاتدرائية القديس جاورجيوس الاثرية ـ اميون.
تقبل التعازي اليوم الاثنين 30/1/2023 من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساء في قاعة الكاتدرائيّة – أميون ويوم الدفن الثلثاء 31/1/2023 من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السابعة مساء والاربعاء 1/2/2023 من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساء في قاعة الكاتدرائية ـ اميون ويوم الخميس 2/2/2023 من الساعة الحادية عشرة ولغاية الساعة الخامسة بعد الظهر في قاعة سيدة النياح ـ راس بيروت.