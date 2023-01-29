ابراهيم نقولا ديب

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زوجة الفقيد مهى اميل نجاراولاده هبة زوجة هيثم الحج وولديهما تاتيانا وفؤادسليم زوجته نيكول خنكو وولديهما اوليفيا ونيكولاسرمزي زوجته رانا حبيب وبناتهما كلوي وماغي وكاترينفرح زوجة روبرت ريد وابنتهما ايلاشقيقه عائلة المرحوم النقيب الدكتور هاني نقولا ديب زوجته دعد كرمشقيقاته عائلة المرحومة وداد ديب زوج المرحوم انطونيوس ديبعائلة المرحومة نجوى ديب زوجة المرحوم الدكتور ابراهيم اسودالمرحومة نهى ديبعائلة المرحومة هدى ديب زوجة المرحوم منيف فرحوفاء ديب ارملة المرحوم الفراد وهبه والعائلةعائلة المرحومة بهاء ديب زوجة سميح فرحعائلة حميه منى نجار ارملة المرحوم الدكتور يعقوب العيناتي والعائلةالدكتورة نجوى نجار زوجة المهندس حميد الدحداح والعائلةالمهندس رمزي نجار زوجته ليسلي نادر والعائلةوعموم عائلات اميون وبشمزين ومن ينتسب اليهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم على رجاء القيامة والحياة الابدية وفاة فقيدهم الغالي المرحومالدكتورابراهيم نقولا ديبوالدته المرحومة عدله ابراهيم كرمالمنتقل الى رحمة الله تعالى نهار السبت الواقع فيه 28/1/2023 متمما واجباته الدينيةتقام الصلاة لراحة نفسه يوم الثلثاء 31/1/2023 الساعة الثالثة بعد الظهر في كاتدرائية القديس جاورجيوس الاثرية ـ اميون.تقبل التعازي اليوم الاثنين 30/1/2023 من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساء في قاعة الكاتدرائيّة – أميون ويوم الدفن الثلثاء 31/1/2023 من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السابعة مساء والاربعاء 1/2/2023 من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساء في قاعة الكاتدرائية ـ اميون ويوم الخميس 2/2/2023 من الساعة الحادية عشرة ولغاية الساعة الخامسة بعد الظهر في قاعة سيدة النياح ـ راس بيروت.