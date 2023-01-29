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تعازي ووفيات

دنيز جان مينا

Lebanon 24
29-01-2023 | 22:46
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رقدت على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم السبت الواقع فيه 28 كانون الثاني 2023 مزودة بالقربان المقدس، المأسوف عليها المرحومة

دنيز جان مينا

أرملة المرحوم الدكتور فؤاد عطوي

إبنتها: نورما أرملة المرحوم جوزف معوض واولادها: (03827220)
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جيفري وعائلته، تيدي وعائلته

أولادها: إدوار زوجته اليسيا نصار وأولادهم: (03339421)

جينفير، جويس، تريسي وفؤاد

شارل زوجته ارليت كللو وأولادهم: (03605262)

دنيز وأندرو

أشقاؤها: سميرة رويهب أرملة شقيقها موريس وأولادها وعائلاتهم

جمال عيد أرملة شقيقها منصور وأولادها وعائلاتهم (في المهجر)

أولاد المرحوم جورج وعائلاتهم

أسلافها: أولاد المرحوم جبران وعائلاتهم

لوريس مامو أرملة المرحوم عبده وأولادها وعائلاتهم                   

أولاد المرحوم جورج وعائلاتهم

إبنة حميها: أولاد المرحومة ليندا أرملة الشيخ أسعد برباري وعائلاتهم

وعموم عائلات: عطوي، مينا، رويهب، نصار، كللو، معوض، عيد، راجي، العم، مامو، سعاده، برباري، شرتوني، بعقليني وعموم عائلات الحدت وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعونها اليكم برجاء القيامة

يسجى الجثمان عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الإثنين 30 كانون الثاني 2023 في كنيسة النبي الياس للروم الأرثوذكس، الحدت حيث تقام الصلاة لراحة نفسها عند الساعة الثالثة بعد الظهر ثم توارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة إبتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً ويوم الثلاثاء 31 الجاري في صالون الكنيسة من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً.
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