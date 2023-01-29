دنيز جان مينا

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رقدت على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم السبت الواقع فيه 28 كانون الثاني 2023 مزودة بالقربان المقدس، المأسوف عليها المرحومةدنيز جان ميناأرملة المرحوم الدكتور فؤاد عطويإبنتها: نورما أرملة المرحوم جوزف معوض واولادها: (03827220)جيفري وعائلته، تيدي وعائلتهأولادها: إدوار زوجته اليسيا نصار وأولادهم: (03339421)جينفير، جويس، تريسي وفؤادشارل زوجته ارليت كللو وأولادهم: (03605262)دنيز وأندروأشقاؤها: سميرة رويهب أرملة شقيقها موريس وأولادها وعائلاتهمجمال عيد أرملة شقيقها منصور وأولادها وعائلاتهم (في المهجر)أولاد المرحوم جورج وعائلاتهمأسلافها: أولاد المرحوم جبران وعائلاتهملوريس مامو أرملة المرحوم عبده وأولادها وعائلاتهمأولاد المرحوم جورج وعائلاتهمإبنة حميها: أولاد المرحومة ليندا أرملة الشيخ أسعد برباري وعائلاتهموعموم عائلات: عطوي، مينا، رويهب، نصار، كللو، معوض، عيد، راجي، العم، مامو، سعاده، برباري، شرتوني، بعقليني وعموم عائلات الحدت وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعونها اليكم برجاء القيامةيسجى الجثمان عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الإثنين 30 كانون الثاني 2023 في كنيسة النبي الياس للروم الأرثوذكس، الحدت حيث تقام الصلاة لراحة نفسها عند الساعة الثالثة بعد الظهر ثم توارى الثرى في مدافن العائلة.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة إبتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً ويوم الثلاثاء 31 الجاري في صالون الكنيسة من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً.