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تعازي ووفيات

رياض مخايل خوري

Lebanon 24
31-01-2023 | 22:25
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زوجته نينا عبدالنور

أبناؤه ريشار وزوجته ستيفاني ميتياه وأولادهما:

مارغو وبول

مايك وزوجته إميلي لاكوست وأولادهما:

رفایل ونينا

إبنته رانيا وإبنتها إلسا

أعمامه أولاد المرحوم الأديب رئيف خوري وعائلاتهم
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أولاد المرحوم المربي سليم خوري وعائلاتهم

وانسباؤهم ينعون فقيدهم المرحوم

رياض مخايل خوري

والدته المرحومة مارغو خليل زيّان

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء الاول من شباط ۲۰۲۳ في كنيسة مار ميخائيل، نابيه.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم الخميس ٢ شباط ۲۰۲۳ ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً في صالون كنيسة مار ميخائيل، نابيه.
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