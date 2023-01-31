رياض مخايل خوري

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زوجته نينا عبدالنورأبناؤه ريشار وزوجته ستيفاني ميتياه وأولادهما:مارغو وبولمايك وزوجته إميلي لاكوست وأولادهما:رفایل ونيناإبنته رانيا وإبنتها إلساأعمامه أولاد المرحوم الأديب رئيف خوري وعائلاتهمأولاد المرحوم المربي سليم خوري وعائلاتهموانسباؤهم ينعون فقيدهم المرحومرياض مخايل خوريوالدته المرحومة مارغو خليل زيّانيحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء الاول من شباط ۲۰۲۳ في كنيسة مار ميخائيل، نابيه.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم الخميس ٢ شباط ۲۰۲۳ ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً في صالون كنيسة مار ميخائيل، نابيه.