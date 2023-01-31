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تعازي ووفيات

هورطنس جان فرح

Lebanon 24
31-01-2023 | 22:26
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أولاد الفقيدة: أكرم زوجته ريتا الخازن واولادهما: صالح ويمنى

جهاد وبناته: أندريا وسيليا

ماهر زوجته نادين تشبلاكيان واولادهما: رالف وكارل

مارسيا فرح ارملة شقيقها المرحوم جورج فرح واولادهما:

رانيا وجوانا فرح واولادهما
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وعموم عا ئلات: نعمه، فرح، لطيف، الخازن، تشبلاكيان وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة

هورطنس جان فرح

ارملة المرحوم صالح نعمان نعمه

المنتقلة الى رحمته تعالى يوم الثلثاء الواقع فيه 31 كانون الثاني 2023 متممة واجباتها الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاربعاء الاول من شباط 2023 في كنيسة سيدة العطايا، الاشرفية ثم توارى الثرى في مدفن العائلة، رويسة النعمان.

تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الخميس 2 شباط 2023 في صالون كنيسة سيدة العطايا، الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
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