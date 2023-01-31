هورطنس جان فرح

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أولاد الفقيدة: أكرم زوجته ريتا الخازن واولادهما: صالح ويمنىجهاد وبناته: أندريا وسيلياماهر زوجته نادين تشبلاكيان واولادهما: رالف وكارلمارسيا فرح ارملة شقيقها المرحوم جورج فرح واولادهما:رانيا وجوانا فرح واولادهماوعموم عا ئلات: نعمه، فرح، لطيف، الخازن، تشبلاكيان وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومةهورطنس جان فرحارملة المرحوم صالح نعمان نعمهالمنتقلة الى رحمته تعالى يوم الثلثاء الواقع فيه 31 كانون الثاني 2023 متممة واجباتها الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاربعاء الاول من شباط 2023 في كنيسة سيدة العطايا، الاشرفية ثم توارى الثرى في مدفن العائلة، رويسة النعمان.تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الخميس 2 شباط 2023 في صالون كنيسة سيدة العطايا، الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.