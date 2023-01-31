شقيقها الدكتور فادي حداد زوجته يمنى قصير وولديهما:
ادوين وماتيو
شقيقتها المهندسة ليليان حداد
خالاها نبيه طيار وعائلته (في المهجر(
فواز طيار وعائلته
خالاتها نوال زوجة فرانك شحود وعائلتها (في المهجر(
مهى ارملة سامي عبدالله واولادها
ناديا ارملة جورج قدسية واولادها
نائلة زوجة مأمون ضومط وعائلتها
وعموم عائلات حداد، طيار، بيطار، قصير، ضومط، الشامي، شحود، عبدالله، قدسية، بشور، خوري، بخعازي، حبيب وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المرحومة
الدكتورة فاديا حداد
والدها المرحوم الدكتور عفيف نعمه حداد
والدتها المرحومة ليلى نديم طيار
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس 2 شباط 2023 في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مارنقولا)، الاشرفية ثم توارى الثرى في مدفن العائلة ـ مارمتر.
تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، ويوم الجمعة 3 شباط 2023 في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مارنقولا)، الاشرفية ابتداءً من الساعة الواحدة بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.