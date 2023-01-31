الدكتورة فاديا حداد

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شقيقها الدكتور فادي حداد زوجته يمنى قصير وولديهما:ادوين وماتيوشقيقتها المهندسة ليليان حدادخالاها نبيه طيار وعائلته (في المهجر(فواز طيار وعائلتهخالاتها نوال زوجة فرانك شحود وعائلتها (في المهجر(مهى ارملة سامي عبدالله واولادهاناديا ارملة جورج قدسية واولادهانائلة زوجة مأمون ضومط وعائلتهاوعموم عائلات حداد، طيار، بيطار، قصير، ضومط، الشامي، شحود، عبدالله، قدسية، بشور، خوري، بخعازي، حبيب وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المرحومةالدكتورة فاديا حدادوالدها المرحوم الدكتور عفيف نعمه حدادوالدتها المرحومة ليلى نديم طياريحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس 2 شباط 2023 في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مارنقولا)، الاشرفية ثم توارى الثرى في مدفن العائلة ـ مارمتر.تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، ويوم الجمعة 3 شباط 2023 في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مارنقولا)، الاشرفية ابتداءً من الساعة الواحدة بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.