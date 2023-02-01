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تعازي ووفيات

مرغريت كوراشي مك ريدي

Lebanon 24
01-02-2023 | 22:25
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رقدت على رجاء القيامة المجيدة الثلثاء ۳۱ كانون الثاني ۲۰۲۳ متممة واجباتها الدينية المأسوف عليها المرحومة

مرغريت كوراشي مك ريدي

أرملة رفائيل رزق الله عازار

أولادها: روز ماي أرملة الشيخ سمير الخازن وأولادها وعائلاتهم
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رونالد وزوجته كاتيا بولس وأولادهما وعائلاتهم

كارول زوجة خليل الطويل وعائلتهما

شقيقاها: رونالد رمزي وعائلته

روجيه وعائلته

إبنة حميها: أوديت رزق الله عازار

إبن حميها: شارل وزوجته لوسیان سرادار وإبنهما وعائلته

عائلة المرحومة إفلين بدري المعوشي

عائلة المرحومة ألين شكيب شهاب

عائلة المرحومة فرجيني جان جريصاتي

عائلة المرحومة مارغو شكري الطويل

عائلة المرحوم فيكتور رزق الله عازار

وعموم عائلات: كوراشي مك ريدي، عازار، الخازن، بولس، الطويل، سرادار، المعوشي، شهاب، جريصاتي ومن ينتسب إليهم ينعونها إليكم

تقام الصلاة لراحة نفسها الخميس ٢ شباط الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر في كنيسة سيدة المعونات الرعائية، زوق مكايل.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم الجمعة 3 شباط ۲۰۲۳ إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً في صالون كنيسة سيدة المعونات الرعائية، زوق مكايل.
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