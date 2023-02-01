مرغريت كوراشي مك ريدي

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رقدت على رجاء القيامة المجيدة الثلثاء ۳۱ كانون الثاني ۲۰۲۳ متممة واجباتها الدينية المأسوف عليها المرحومةمرغريت كوراشي مك ريديأرملة رفائيل رزق الله عازارأولادها: روز ماي أرملة الشيخ سمير الخازن وأولادها وعائلاتهمرونالد وزوجته كاتيا بولس وأولادهما وعائلاتهمكارول زوجة خليل الطويل وعائلتهماشقيقاها: رونالد رمزي وعائلتهروجيه وعائلتهإبنة حميها: أوديت رزق الله عازارإبن حميها: شارل وزوجته لوسیان سرادار وإبنهما وعائلتهعائلة المرحومة إفلين بدري المعوشيعائلة المرحومة ألين شكيب شهابعائلة المرحومة فرجيني جان جريصاتيعائلة المرحومة مارغو شكري الطويلعائلة المرحوم فيكتور رزق الله عازاروعموم عائلات: كوراشي مك ريدي، عازار، الخازن، بولس، الطويل، سرادار، المعوشي، شهاب، جريصاتي ومن ينتسب إليهم ينعونها إليكمتقام الصلاة لراحة نفسها الخميس ٢ شباط الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر في كنيسة سيدة المعونات الرعائية، زوق مكايل.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم الجمعة 3 شباط ۲۰۲۳ إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً في صالون كنيسة سيدة المعونات الرعائية، زوق مكايل.