"من آمن بي وإن مات فسيحيا"
زوجة الفقيد: كلادس الياس بركات
ابنه: الاعلامي بشارة
ابنته: كارول
أشقاؤه: البروفيسور فلاح زوجته بونيتا مارشال وعائلته (في المهجر)
المهندس نجاح زوجته روزيت صهيون وعائلته (في المهجر)
المحامية فاديا سرور أرملة المرحوم صباح وأولادها وعائلاتهم
(المرحوم الاستاذ صلاح)
شقيقته: كلود
عمه: أولاد المرحوم مارون وعائلاتهم
أولاد المرحوم موسى وعائلاتهم
عمته: أولاد المرحومة ماري زوجة المرحوم توفيق غصن وعائلاتهم
أخواله: أولاد المرحوم شديد شديد وعائلاتهم
أولاد المرحوم الياس شديد وعائلاتهم
خالته: أولاد المرحومة شفيقة زوجة المرحوم عبدالله رحال وعائلاتهم
أبناء حميه: فؤاد بركات زوجته انطوانيت يازجي وعائلته
الكابتن رزق الله بركات زوجته تريز قسيس وعائلته
ابنة حميه: كوليت بركات زوجة موريس عبود وعائلتها
وعموم عائلات: مارون، بركات، شديد ماضي، مارشال، صهيون، سرور، غصن، رحال، يازجي، قسيس، عبود، مقبل، بوسمرا وعموم عائلات بيت مري وعين سعادة وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
خليل بشارة مارون
(مدير عام المؤسسة العامة للإسكان سابقاً)
المنتقل الى رحمته تعالى يوم الأربعاء الواقع في الأول من شباط 2023 متمماً واجباته الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس 2 الجاري في كنيسة مار ساسين – بيت مري.
لكم من بعده طول البقاء.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً، ويوم الجمعة 3 الجاري في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً.