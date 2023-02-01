خليل بشارة مارون

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"من آمن بي وإن مات فسيحيا"زوجة الفقيد: كلادس الياس بركاتابنه: الاعلامي بشارةابنته: كارولأشقاؤه: البروفيسور فلاح زوجته بونيتا مارشال وعائلته (في المهجر)المهندس نجاح زوجته روزيت صهيون وعائلته (في المهجر)المحامية فاديا سرور أرملة المرحوم صباح وأولادها وعائلاتهم(المرحوم الاستاذ صلاح)شقيقته: كلودعمه: أولاد المرحوم مارون وعائلاتهمأولاد المرحوم موسى وعائلاتهمعمته: أولاد المرحومة ماري زوجة المرحوم توفيق غصن وعائلاتهمأخواله: أولاد المرحوم شديد شديد وعائلاتهمأولاد المرحوم الياس شديد وعائلاتهمخالته: أولاد المرحومة شفيقة زوجة المرحوم عبدالله رحال وعائلاتهمأبناء حميه: فؤاد بركات زوجته انطوانيت يازجي وعائلتهالكابتن رزق الله بركات زوجته تريز قسيس وعائلتهابنة حميه: كوليت بركات زوجة موريس عبود وعائلتهاوعموم عائلات: مارون، بركات، شديد ماضي، مارشال، صهيون، سرور، غصن، رحال، يازجي، قسيس، عبود، مقبل، بوسمرا وعموم عائلات بيت مري وعين سعادة وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومخليل بشارة مارون(مدير عام المؤسسة العامة للإسكان سابقاً)المنتقل الى رحمته تعالى يوم الأربعاء الواقع في الأول من شباط 2023 متمماً واجباته الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس 2 الجاري في كنيسة مار ساسين – بيت مري.لكم من بعده طول البقاء.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً، ويوم الجمعة 3 الجاري في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً.