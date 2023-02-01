عدلا يوسف الشدراوي

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"من آمن بي وإن مات فسيحيا"أولاد الفقيدة: المحامي جوزف زوجته نهال عيسى الخوري وعائلتهماالمحامي مارون زوجته هيام مغبغب وعائلتهماالبروفسور شرف زوجته نضال حداد وعائلتهماالدكتور بيار زوجته ميرنا ميشال المر وعائلتهمابناتها: فاديا زوجة سامي رائف سماره وعائلتهماالمحامية وفاءالمحامية ندىشقيقها: عائلة المرحوم بدوي الشدراوي (في المهجر)شقيقتها: عائلة المرحومة إيلين الفرد باسيلوأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومةعدلا يوسف الشدراويأرملة المرحوم لويس أبو شرف(الوزير والنائب السابق)المنتقلة الى رحمته تعالى يوم الأربعاء الواقع في الأول من شباط 2023 متممة واجباتها الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس 2 الجاري في كنيسة مار مارون، الجميزة – بيروت ثم ينقل جثمانها الى بلدة كفردبيان حيث تقام صلاة وضع البخور في كنيسة مار افرام حيث توارى الثرى.وتقبل التعازي بعد الدفن في صالون الكنيسة لغاية الساعة الخامسة مساءً.لكم من بعدها طول البقاء.تقبل التعازي يوم الجمعة 3 الجاري في صالون كاتدرائية مار جرجس للموارنة، وسط بيروت ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة واعتبار هذه النشرة إشعاراً خاصاً.