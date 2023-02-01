"من آمن بي وإن مات فسيحيا"
أولاد الفقيدة: المحامي جوزف زوجته نهال عيسى الخوري وعائلتهما
المحامي مارون زوجته هيام مغبغب وعائلتهما
البروفسور شرف زوجته نضال حداد وعائلتهما
الدكتور بيار زوجته ميرنا ميشال المر وعائلتهما
بناتها: فاديا زوجة سامي رائف سماره وعائلتهما
المحامية وفاء
المحامية ندى
شقيقها: عائلة المرحوم بدوي الشدراوي (في المهجر)
شقيقتها: عائلة المرحومة إيلين الفرد باسيل
وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة
عدلا يوسف الشدراوي
أرملة المرحوم لويس أبو شرف
(الوزير والنائب السابق)
المنتقلة الى رحمته تعالى يوم الأربعاء الواقع في الأول من شباط 2023 متممة واجباتها الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس 2 الجاري في كنيسة مار مارون، الجميزة – بيروت ثم ينقل جثمانها الى بلدة كفردبيان حيث تقام صلاة وضع البخور في كنيسة مار افرام حيث توارى الثرى.
وتقبل التعازي بعد الدفن في صالون الكنيسة لغاية الساعة الخامسة مساءً.
لكم من بعدها طول البقاء.
تقبل التعازي يوم الجمعة 3 الجاري في صالون كاتدرائية مار جرجس للموارنة، وسط بيروت ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة واعتبار هذه النشرة إشعاراً خاصاً.