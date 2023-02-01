Advertisement

تعازي ووفيات

عدلا يوسف الشدراوي

Lebanon 24
01-02-2023 | 22:27
A-
A+
Doc-P-1034573-638109125748124219.jpg
Doc-P-1034573-638109125748124219.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
"من آمن بي وإن مات فسيحيا"

أولاد الفقيدة: المحامي جوزف زوجته نهال عيسى الخوري وعائلتهما

المحامي مارون زوجته هيام مغبغب وعائلتهما

البروفسور شرف زوجته نضال حداد وعائلتهما

الدكتور بيار زوجته ميرنا ميشال المر وعائلتهما
Advertisement

بناتها: فاديا زوجة سامي رائف سماره وعائلتهما

المحامية وفاء

المحامية ندى

شقيقها: عائلة المرحوم بدوي الشدراوي (في المهجر)

شقيقتها: عائلة المرحومة إيلين الفرد باسيل

وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة

عدلا يوسف الشدراوي

أرملة المرحوم لويس أبو شرف

(الوزير والنائب السابق)

المنتقلة الى رحمته تعالى يوم الأربعاء الواقع في الأول من شباط 2023 متممة واجباتها الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس 2 الجاري في كنيسة مار مارون، الجميزة – بيروت ثم ينقل جثمانها الى بلدة كفردبيان حيث تقام صلاة وضع البخور في كنيسة مار افرام حيث توارى الثرى.

وتقبل التعازي بعد الدفن في صالون الكنيسة لغاية الساعة الخامسة مساءً.

لكم من بعدها طول البقاء.

تقبل التعازي يوم الجمعة 3 الجاري في صالون كاتدرائية مار جرجس للموارنة، وسط بيروت ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.

الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة واعتبار هذه النشرة إشعاراً خاصاً.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
22:26 | 2023-02-01
22:25 | 2023-02-01
06:38 | 2023-02-01
03:00 | 2023-02-01
22:26 | 2023-01-31
22:26 | 2023-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website